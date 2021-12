Cirque Éloize: Ode aux étoiles

En résidence au Fairmont Le Reine Elizabeth de la mi-décembre au printemps prochain, le spectacle Celeste du Cirque Éloize fera plonger les spectateurs dans un univers envoûtant et vaporeux. La thématique de ce spectacle immersif ? Les étoiles. Le Journal a eu la chance d’assister à un trio de numéros inédits.

Dans l’ancienne salle d’événements privés convertie en cabaret pouvant accueillir 220 personnes, des personnages costumés et masqués se déplacent entre tables et fauteuils plongés dans la pénombre. La scène se dresse au centre de cette pièce qui rappelle les cabarets des années folles avec ses longues banquettes-sofa et ses lampes aux abat-jour à franges. L’atmosphère est sensuelle, mystérieuse et enveloppante, exactement comme l’avait promis Jeannot Painchaud, président et chef de la création du Cirque Éloize.

Photo Ben Pelosse

Les trois numéros auxquels nous avons assisté en exclusivité poursuivent ce plongeon dans la thématique du rêve et des étoiles. Car Celeste n’est pas un personnage, mais bien un état d’esprit dans lequel artistes et spectateurs se placeront, le temps d’une soirée.

Le premier tableau met en scène un équilibriste sur roue Cyr évoluant au rythme de la voix de Coral Egan et de la musique du musicien DJ. Le duo accompagnera les douze artistes de cirque en direct sur scène chaque soir de spectacle. Le second numéro offre un superbe aperçu du registre de la chanteuse canadienne de jazz deux fois sélectionnée aux prix Juno. Quant au troisième tableau, il se fait sensuel et inventif alors qu’un jongleur s’exécute avec... des morceaux de glaise !

Photo Ben Pelosse

Tout a été pensé pour que ce spectacle, partagé en quatre segments, se fasse plus immersif qu’une soirée dans un théâtre traditionnel. Les tables rondes, les espaces lounges et les banquettes pouvant accueillir des bulles de manière « privée », la scène centrale offrant une proximité privilégiée avec les artistes, la présence de danseurs dans la salle, la musique en direct mélangeant l’électro et le jazz, le décor composé de plantes renvoyant à la nature luxuriante et l’aspect spectaculaire se retrouvent dans les diverses propositions circassiennes. De petites expériences secrètes sont aussi prévues pour des spectateurs choisis pendant la soirée.

Une première au Canada

Ce spectacle représente un retour aux sources pour le Cirque Éloize. En vingt-neuf ans d’existence, la compagnie née à Montréal s’est produite dans 560 villes, majoritairement à l’extérieur du Canada.

« C’est aussi la première fois, depuis très longtemps, qu’un hôtel à Montréal et au Canada va accueillir un spectacle résident sur plusieurs mois, explique Philippe Champagne, directeur des ventes et du marketing pour les hôtels Fairmont et Le Reine Elizabeth. Nous sommes deux établissements montréalais de renommées internationales qui nous associons pour relancer de façon innovatrice nos industries communes ayant beaucoup souffert pendant la pandémie. On a osé prendre cette direction ensemble. »

► Le spectacle Celeste du Cirque Éloize est présenté en exclusivité au Fairmont Le Reine Elizabeth. Informations, dates et billets : https://www.cabaretceleste.com/