Crever de faim en 2021... vraiment?

Il ne s’agit pas de se culpabiliser à l’approche des Fêtes. Reste que pendant que nous nous soucions de la hausse des prix, des ratés des chaînes d’approvisionnement et des cadeaux que nous ne pourrons pas offrir, la famine menace des millions de personnes. En 2021 !

Par hasard, je suis tombé la semaine dernière sur un reportage me rappelant le drame que connaît le sud de Madagascar. C’est loin de tout et de tout le monde, le sud de Madagascar, et pourtant, on y vit concrètement les conséquences de ces changements climatiques qui nous épouvantent tous.

Cinq années de sécheresse ont transformé l’environnement, et là où s’écoulaient de larges rivières, les habitants doivent creuser le sol pour dégager un peu d’eau boueuse. Les enfants sont rachitiques, amorphes ; les mères, découragées. La mort guette plus d’un million de Malgaches qui n’ont plus rien à manger.

L’AFRIQUE AFFAMÉE

Madagascar, dans sa misère, est un cas à part. Parmi les pays souffrant de la faim, il est le seul à ne pas être ravagé également par un conflit armé. Comme, par exemple, au centre du continent avec le trio Tchad, République centrafricaine et République démocratique du Congo.

Une centaine de groupes armés terrorisent la population dans l’est du Congo, en dépit de la présence de 16 000 Casques bleus de l’ONU. Plus de cinq millions de Congolais ont dû fuir leurs villages, provoquant ce que l’on considère être la plus grande crise alimentaire d’Afrique.

Au nord, en République centrafricaine, dix années d’instabilité et de violence ethnique ont poussé les deux tiers de la population vers la crise humanitaire : 40 % des enfants souffrent d’un retard de croissance et 11 % meurent avant l’âge de cinq ans.

Un peu plus loin, le Tchad, déchiré par les violences – notamment islamistes – mais aussi par les extrêmes climatiques, ne parvient pas non plus à nourrir sa population : un habitant sur trois est sous-alimenté.

QUAND FAMINE S’ÉCRIT AVEC TROIS C

Il y a donc les changements climatiques qui bouleversent des modes de vie ancestraux, les conflits armés qui sèment terreur et désolation, puis un troisième C, la COVID-19, qui est venue isoler des populations et entraver des programmes d’aide et de développement essentiels.

On juge, en fait, que la pandémie a, à elle seule, brisé l’élan pour atteindre les objectifs de développement durable que s’étaient donnés les Nations Unies, dont celui de Faim « Zéro » en 2030. Au rythme où progresse l’insécurité alimentaire, au Sahel entre autres et en Afrique de l’Ouest, huit années – puisque nous avons déjà épuisé 2021 – ne seront pas suffisantes.

Il est tentant devant une telle détresse de s’abandonner sinon au désespoir, tout au moins à une forme de renoncement, de détachement : « On n’en viendra jamais à bout ».

Certains, heureusement, gardent espoir : au Programme alimentaire mondial (PAM) de l’ONU, par exemple. On s’active un peu partout, on lance des cris d’alarme et on secoue l’indifférence des pays riches. Ils n’ont pas le choix, disent-ils ; le prix de ne rien faire se mesurera en vies perdues.

Des pays où l’on crie famine

SOMALIE

Plongé depuis 30 ans dans l’insécurité et l’instabilité politique, le pays subit, en plus, une sécheresse depuis une décennie.

59,5 % de la population est sous-alimentée

31,9 % des enfants souffrent d’un retard de croissance.

HAÏTI

Dix années de crises humanitaires successives ont accentué l’insécurité alimentaire dans le pays : tout près d’un habitant sur deux est sous-alimenté.

La déforestation et les bouleversements climatiques aggravent les conditions de vie, et 2,6 millions d’Haïtiens ont un besoin immédiat d’aide humanitaire.

YÉMEN

Les sept années de guerre civile que connaît le pays ont engendré la pire crise humanitaire sur la planète.

16 des 19 millions de Yéménites vivent l’insécurité alimentaire au quotidien et des millions d’entre eux sont confrontés à la famine.

LIBÉRIA