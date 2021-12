Des masques «made in China» aux Communes

L’usage de masques de fabrication chinoise de marque Henghao à la Chambre des communes à Ottawa soulève l’indignation à Louiseville.

Entreprise Prémont, un fabricant de masques de procédure, s'insurge contre cette concurrence étrangère dans un secteur devenu hautement stratégique. L’entreprise est frustrée parce qu’elle avait rapidement levé la main, comme d’autres joueurs, au début de la pandémie pour répondre à l'appel au secours des gouvernements et participer à l'effort de guerre.

«On va rechercher nos vieux contrats qu'on avait dans le passé avec les anciens fournisseurs de fabrication en Chine. Il y a toute la question de la traçabilité. Je n'en reviens pas. C'est clairement aberrant», se désole Luc Girard, le PDG d'Entreprise Prémont, fabricant du Humask.

Pourquoi?

Le maire de Louiseville, Yvon Deshaies, ne comprend pas, surtout qu'il avait l'impression que régnait un état de guerre froide actuellement entre le Canada et la Chine. «Aujourd'hui quand on voit ça, c'est désolant. C'est désolant et on est un peu en guerre contre la Chine», observe l’élu.

L'opposition conservatrice à Ottawa demande des comptes. «De voir qu'on a des produits distribués faussement approuvés par la FDA américaine, c'est incompréhensible», lance le député conservateur de Charlesbourg-Haute-Saint-Charles, Pierre Paul-Hus. «On va essayer de comprendre pourquoi les entreprises canadiennes ne sont pas privilégiées», renchérit-il.

Le gouvernement Trudeau plaide que lorsque les commandes ont été passées, encore peu de masques étaient produits au Canada. «La pandémie a créé des circonstances particulières. On a dû commander de grandes quantités et la priorité numéro un du gouvernement demeure la sécurité des Canadiens», indique Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine.

Millions de masques en trop

Entreprise Prémont a dû ralentir sa production de masques et mettre à pied la moitié de son personnel. Elle se retrouve avec des millions de masques à fenêtre en trop, eux que Québec n'a finalement jamais achetés pour les garderies. Plusieurs millions de ces masques seront donnés à des organismes après la période des Fêtes.