Des vraies histoires du Québec inc.

Le Journal fera de plus en plus de place aux vraies histoires de nos entreprises d’ici.

Chaque jour, Le Journal couvre abondamment l’actualité d’affaires qui touche le Québec inc.

Chaque lundi, on vous fait découvrir des entreprises d’ici, peu connues du public, et comment elles ont réussi à se tailler une place dans un monde de plus en plus compétitif. Depuis lundi dernier, Le Journal va plus loin pour parler de l’histoire humaine qui se cache derrière les hauts et les bas de nos entrepreneurs.

Notre nouvelle chroniqueuse Valérie Lesage l’a fait avec doigté la semaine dernière avec l’histoire de Lili Fortin, la fille du fondateur de Tristan, qui a fait face au précipice de la faillite. Sa chronique d’aujourd’hui, l’histoire de deux restaurateurs, est un autre exemple de l’effort de Valérie pour mettre en lumière des entrepreneurs d’ici sous un angle inédit.

25 ans de journalisme

Valérie Lesage est auteure et a été journaliste pendant 25 ans pour différents médias québécois écrits et électroniques, dont Le Soleil et tout récemment le journal Les Affaires. Elle a couvert notamment la politique, la justice, les arts et l’économie. Elle évolue dans le milieu des affaires depuis une dizaine d’années.

Après avoir quitté le journalisme en 2015, elle a accompagné des entrepreneurs de haut niveau dans le transfert de leur expérience et la création de formations à l’École d’Entrepreneurship de Beauce.

Passionnée de leadership, d’entrepreneuriat et de storytelling, elle porte un regard humaniste sur les affaires. Au cours des deux dernières années, sa plume sensible s’est posée sur les récits biographiques de Caroline Néron et de Louis Garneau.

Bonne lecture.