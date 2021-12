Deux ans en prison pour extorsion

Un sexagénaire au lourd passé judiciaire qui se présentait à la cour comme un aidant naturel ira en prison pour avoir extorqué une femme vulnérable en la menaçant de publier des photos d’elle nue sur Internet.

« La Cour est ici confrontée à un criminel professionnel [...] qui n'a pas démontré signe d'une réelle réhabilitation », a indiqué la juge Louise Provost dans sa décision rendue récemment au palais de justice de Montréal.

Pendant plus d’un an, Derek Michael Glegg, 62 ans, a profité de la vulnérabilité d’une femme schizophrène de 46 ans pour lui soutirer de l’argent.

Il la menaçait de publier des photos d’elle nue qu’il avait prise avec son téléphone lors de leur deuxième rencontre chez la femme, si elle ne lui remettait pas de l’argent. Une fois, elle a dû retirer 300$ à la banque.

« Nous ne pouvons pas savoir avec certitude combien d'argent a réellement été retiré à la victime au cours de cette période, mais d'après son témoignage, cela s'est produit plus d'une fois », précise le document de cour.

« Par bonté de coeur »

Sauf que le sexagénaire a tenté de se montrer sous un meilleur jour devant le tribunal en se présentant comme l’aidant naturel « par bonté de cœur » de sa colocataire, une autre femme schizophène, peut-on lire.

Or, c’est plutôt le portrait d’un homme contrôlant, intimidant et agressif qui a fait surface dans un rapport demandé par la cour pour rendre sa sentence. La juge déplore « son manque d'honnêteté et d'intégrité ».

« Aucun professionnel de l'équipe de traitement ne considérait M. Glegg comme son aidant naturel. “Au contraire, plusieurs ont décrit une relation de co-dépendance préjudiciable à la progression de [la colocataire]” », indique la décision en citant le rapport.

Deux ans de prison

L'agente de probation chargée du rapport n'a pas été en mesure de discuter seule avec cette dernière car l'accusé l'en a empêchée. La mère de sa colocataire a par ailleurs indiqué n'avoir jamais obtenu la permission de venir visiter sa fille non plus.

Vu la gravité de son crime visant une personne « vulnérable et mentalement limitée », Derek Michael Glegg a ainsi été condamné à 2 ans de prison.

Depuis sa majorité en 1978, l’accusé compte une trentaine d’infractions à son dossier, la majorité l’ayant mené derrière les barreaux. Il a notamment purgé une peine de 25 ans d’emprisonnement aux États-Unis pour enlèvement, vol à main armée et tentative de meurtre au premier degré.