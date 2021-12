Gros combat pour Zewski

Mikael Zewski aura un gros défi devant lui alors qu'il se battra pour la première fois de sa carrière devant ses partisans, le 25 mars prochain, au Colisée Vidéotron de Trois-Rivières.

Le Trifluvien (35-2, 23 K.-O.) affrontera l’Ukrainien Serheii Bohachuk (20-1, 20 K.-O.) dans le cadre d’un gala de GYM en co-promotion avec Probellum. Le promoteur Yvon Michel attend une confirmation de la WBC afin de mettre un titre mineur à l’enjeu.

«Je suis vraiment excité. C’est à quelques kilomètres de l’endroit où j’ai fait mon premier combat, a souligné Mikael Zewski. Je voulais un combat de type ça passe ou ça casse.

«Bohachuk n’est pas un client facile. Il va venir avec l’intention de gagner et de me passer le knockout.»

Bohachuk est classé no 9 au classement WBC des super-mi-moyens. C’est un des protégés de Tom Loffler qui a géré la carrière de plusieurs grandes vedettes, dont celles de Gennady Golovkin et des frères Wladimir et Vitaly Klitschko.

«C’est un duel qui me permettra une montée rapide dans les classements mondiaux. Je ne voulais pas d’un combat plus facile, a ajouté Zewski. Je ne pense pas à la défaite et je vais tout donner pour l’emporter.»

Le retour de Houle

Après avoir vécu un drame à son dernier combat, Marie-Pier Houle (4-0-1, 2 K.-O.) effectuera un retour en force dans les premiers mois de 2022.

Elle se battra en janvier à Montréal, mais elle fera aussi partie de la carte à Trois-Rivières.

«C’est vraiment une opportunité en or, a souligné Marie-Pier Houle. C’est là que tout a commencé. Je n’ai pas eu la chance de me battre depuis un certain temps.

«Je vais bien. J’ai eu un bon suivi psychologique et on m’a dit que je n’avais pas eu de choc post-traumatique. J’ai remis les gants dans les dernières semaines avec de bonnes filles qui sont bien classées.

«Même si j’ai traversé un dur moment, je n’étais pas prête à abandonner.»

Ses deux prochaines adversaires pourraient être annoncées cette semaine.

Sébastien Bouchard et Alexis Barrière feront également partie de la sous-carte. Dans les deux cas, ils voudront un duel qui leur permettra de faire avancer leur carrière respective.