Grosse vague d’amour pour Maripier

Des centaines d’admirateurs de Maripier Morin ont fait la file pendant des heures, certains ayant même parcouru des centaines de kilomètres, pour participer à une vente de ses vêtements au profit d’organismes de lutte contre les dépendances, dans un commerce de Québec, samedi.

Dix-huit mois après avoir été dénoncée par Safia Nolin et avoir perdu pratiquement tous ses contrats dans la foulée, Maripier Morin a vécu de très chaleureuses retrouvailles lors de ce qui était son premier bain de foule depuis son retrait de la vie publique.

Son père, Gabriel Morin, était très touché de la réaction du public.

« C’est une vague d’amour incroyable. Pour elle, ça valide beaucoup de choses. Ça va lui faire un bien énorme, ça va la rassurer. »

« La file d’attente le prouve. Des gens la soutiennent, malgré tout ce qui s’est passé », a fait remarquer Nancy Néron, après avoir complété ses emplettes.

Dans les bras de Maripier

Parmi les premières à mettre les pieds à l’intérieur du Mr. Puffs de Plaza Laval, où se tenait cet événement pop-up, Bianka Lessard est tombée dans les bras de l’animatrice.

« Je t’aime puis je suis fière de toi », lui a-t-elle glissé à l’oreille, en tenant la robe qu’elle convoitait.

« Je suis contente que tu l’aies dans les mains », lui a répondu Maripier Morin, visiblement émue.

« La robe va être chez moi et je vais penser à Maripier quand je vais la porter », a par la suite confié la dame, partie de Mascouche la veille, au Journal.

Des fans heureux

Alexandre Maltais et sa copine, Caroline Bergevin, ont quitté Saguenay à 5 h, samedi, afin d’être les premiers à se servir.

« Nous avions une idée de l’article qu’on voulait, on a vu la photo sur Instagram. C’est une robe unique faite par un designer. Je ne savais pas le prix en arrivant, j’ai été surpris, mais pour un vêtement de haute qualité qu’on a vu Maripier porter à la télé, nous étions bien contents de sauter dessus », a confié M. Maltais. D’autres fans ont dit avoir réalisé des aubaines.

« Ça m’a coûté une centaine de dollars et j’ai vraiment beaucoup de morceaux super intéressants », s’est réjouie Anne-Julie Rousseau.

Accompagnée de plusieurs membres de sa famille et de son ami de cœur, le comédien Jean-Philippe Perras, Maripier Morin, qui ne voulait pas accorder d’entrevues, a pris le temps de parler à tout le monde, se prêtant avec plaisir à toutes les demandes pour une photo ou un autographe.

« Ça leur donne une deuxième vie et c’est ça qui me rend heureuse », a-t-elle dit à une admiratrice qui venait d’acheter quelques vêtements.

◆ Les recettes de l’événement ont été versées au Fonds Rubino, qui les redistribuera aux maisons de thérapie Les Maisons Péladeau, Le Rucher et les Pavillons du Nouveau Point de vue.

◆ Avec son ami Angelo Rubino, Maripier Morin a aussi lancé le café Grains d’espoir, dont les profits de la vente servent aussi à financer la lutte aux dépendances.

Un soutien indéfectible de sa famille

« On l’a vue s’effondrer, mais sa renaissance va être belle. Elle va être deux fois plus belle qu’elle l’était. Là, elle savoure la vie. »

Gabriel Morin avait peine à contenir ses émotions en parlant de sa fille, samedi.

Dans sa lutte contre sa dépendance à l’alcool et la cocaïne, Maripier Morin peut compter sur le soutien indéfectible de sa famille.

« Ça fait 18 mois qu’elle est sur pause et sa vie va bien, elle est stable, son couple va bien. On sent qu’elle est prête pour du nouveau. On est fiers de notre fille », a dit M. Morin, la larme à l’œil, en précisant qu’il était naturel pour Maripier de vivre ces retrouvailles avec le public à Québec.

« Ses plus gros fans sont ici. Ça fait longtemps qu’elle nous le dit. Nous demeurons à Québec à temps plein maintenant et c’est son port d’attache. Oui, elle a une maison à Montréal, mais sa vraie place dans son cœur, c’est Québec. »

Un message d’espoir

Directrice du Centre de traitement des dépendances Le Rucher, Valérie Hourdeaux était ravie que son organisme compte parmi les bénéficiaires de cette vente publique.

« La dépendance est très présente dans notre société, encore davantage depuis la COVID. Les lignes ne dérougissent pas, il y a des files d’attente. Les subventions sont présentes, mais toujours insuffisantes. Ça prend souvent des artistes pour promouvoir certaines situations », a dit Mme Hourdeaux, qui croit que les confessions de Maripier Morin auront un impact positif.

« Quand elle mentionne que c’est accessible de se départir de sa dépendance, je pense que c’est un message d’espoir pour plusieurs qui pensent qu’on reste pris avec ça. Avec les ressources nécessaires, on peut s’en sortir. »