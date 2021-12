Jake Evans en uniforme mardi?

L’attaquant Jake Evans s’est entraîné normalement avec ses coéquipiers du Canadien de Montréal, lundi, à Pittsburgh.

Le joueur de centre s’était blessé jeudi dernier, durant la première période d’une défaite de 2 à 0 contre les Blackhawks de Chicago. Il avait été contraint de rater l’affrontement des siens face aux Blues de St. Louis, samedi.

Pendant l’exercice du jour, il pilotait un trio également composé du Québécois Jonathan Drouin et du Finlandais Joel Armia. Evans a touché la cible quatre fois et fourni deux mentions d’aide pour six points en 24 rencontres jusqu’à maintenant en 2021-2022.

Le Tricolore renouera avec l’action mardi soir au PPG Paints Arena, où il y affrontera les Penguins de Pittsburgh.

La Sainte-Flanelle n’a pas connu le bonheur de la victoire à ses six dernières sorties. Son dernier gain remonte au 27 novembre, quand elle avait défait les «Pens» au compte de 6 à 3 en Pennsylvanie.

Formation du Canadien à l’entraînement

Attaquants

Hoffman – Suzuki – Perreault

Drouin – Evans – Armia

Lehkonen – Poehling – Caufield

Pezzetta – Paquette – Dauphin/Ylonen

Défenseurs

Chiarot – Savard

Kulak – Clague

Romanov – Wideman

Schueneman – Petry

Gardien

Allen

