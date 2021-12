«Je veux que ma fille se souvienne de moi»

Un jeune homme de 29 ans qui vient de devenir papa passera vraisemblablement son dernier Noël en famille en raison d’une tumeur cancéreuse agressive qui lui laisse peu de chance de survie.

Édouard Lévesque-Beaudry vivait le parfait bonheur depuis quelques années. Après avoir eu une enfance difficile, il a rencontré la femme de sa vie, Stéphanie Fiset, qu’il a épousée en 2019.

Ils ont ensuite acheté leur première maison à Québec, juste avant l’arrivée de leur petite fille, Julia-Rose, aujourd’hui âgée de 14 mois.

Mais à l’aube de ses 29 printemps, en avril dernier, une fatigue récurrente et une douleur au flanc le poussent à aller consulter.

Le diagnostic tombe : il souffre d’un cancer des tissus mous, appelé léiomyosarcome, de stade IV. Il s’agit de l’étape la plus avancée de ce cancer, quand la tumeur dépasse les 15 cm et que des métastases sont présentes ailleurs dans le corps.

« Quand je l’ai appris, j’étais en état de choc. C’était irréel », se rappelle l’homme.

En plus de la masse énorme qu’il a dans l’abdomen – d’environ 22 cm de diamètre –, des métastases sont découvertes dans ses poumons. On ne lui donne alors que 12 à 24 mois à vivre et les résultats de la chimiothérapie ne sont pas concluants.

« Un couvercle sur la marmite »

S’ensuit alors une course contre la montre pour trouver un traitement. Mais de Québec à Montréal, en passant par Toronto, New York et même le Texas, les professionnels lui répondent que c’est impossible.

Son seul espoir réside dans les chirurgiens du CHUM, qui doivent rendre leur analyse sur la possibilité d’opérer sa masse cancéreuse et ses métastases, au retour des Fêtes.

« Mais on m’a dit de ne pas me faire trop d’espoir [...] ça risque d’être mon dernier Noël avec ma famille. Tout ce qu’on peut faire en attendant, c’est de mettre un couvercle sur la marmite », laisse tomber le jeune papa, l’air grave.

Malgré tout, le couple garde la tête haute à travers la tempête et souhaite profiter le plus possible du moment présent.

« J’appréhende beaucoup le futur parce que je ne pensais pas que ma fille grandirait avec seulement un parent. Mais l’important, pour l’instant, c’est de se forger le plus de souvenirs possible », souligne Stéphanie Fiset, la femme de M. Lévesque-Beaudry.

Laisser des traces

Son mari dit vouloir montrer le meilleur de lui-même à son enfant pendant qu’il est encore là, quitte à faire semblant que tout va bien.

Et quand la petite Julia-Rose sera plus grande, elle pourra lire les nombreuses lettres que son père lui a laissées, pour mieux comprendre l’homme qu’il était.

« Je veux juste qu’elle se souvienne de moi, de la personne que je suis », conclut-il.

La chanteuse Mélissa Bédard a lancé une campagne de financement sur la plateforme GoFundMe pour aider à couvrir les frais des médicaments de M. Lévesque-Beaudry et ses nombreuses démarches pour trouver un traitement alternatif.