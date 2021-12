La COVID-19 se propage de plus en plus, même dans le monde du sport

Il n’y a pas qu’au Québec où le nombre quotidien de cas positifs à la COVID-19 augmente. Partout dans le monde, le virus continue de se propager, ce qui inclut aussi les équipes sportives professionnelles.

Au hockey, c’est dans le camp des Flames de Calgary que la situation a pris un virage cauchemardesque, lundi, alors que sept membres de l’équipe, dont six joueurs, ont été infectés. Cette situation a même forcé la Ligue nationale a repoussé une vague de matchs pour la troisième fois de la saison, après avoir eu recours à ce procédé avec les Sénateurs d’Ottawa, puis les Islanders de New York.

«Tu es inquiet pour eux. Tu es inquiet pour tous les autres, a indiqué le directeur général des Flames Brad Treliving, dont les propos ont été interprétés par le Calgary Sun. Du groupe qui a reçu un résultat positif, nous devons considérer l’état de leurs femmes, de leurs enfants. Donc nous sommes préoccupés par l’état de tout le monde. En ce moment, ils vont tous biens.»

Il n’y a toutefois pas qu’au hockey que la situation prend de l’ampleur. Dans la NFL, 37 joueurs ont reçu un résultat positif à la COVID-19, lundi. Il s’agit du plus haut nombre de nouveaux cas en une journée dans le circuit Goodell, et ce, depuis le début de la pandémie. Les joueurs des Rams de Los Angeles Jalen Ramsey et Tyler Higbee ont d’ailleurs vu leur nom respectif y apparaître, les empêchant ainsi de disputer le duel prévu entre les leurs et les Cardinals de l’Arizona, en soirée.

Au basketball, les Bulls de Chicago sont les plus touchés dans la NBA, avec 10 cas parmi leurs joueurs, dont l’ancienne vedette des Raptors de Toronto DeMar DeRozan. Le circuit Silver a d’ailleurs repoussé le match prévu entre la formation de l’Illinois et les Pistons de Detroit, mardi, ainsi que celui contre les Raptors, jeudi.