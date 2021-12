La Ville de Québec fournira 24 millions de sacs de plastique par an

Dès 2022, la Ville de Québec distribuera 24 millions de sacs de plastique par an pour la collecte des résidus alimentaires. Une fois vidés, ces sacs pourraient être brûlés à l’incinérateur jusqu’à ce que l’on trouve une solution pour les recycler.

La Ville de Québec dit travailler fort, depuis plus d’un an, afin d’identifier des avenues potentielles pour donner une «deuxième vie» aux fameux sacs mauves, qui seront distribués gratuitement en rouleau à la porte des citoyens, à compter de novembre prochain.

La Ville investira 1,3 M$ par an dans cette grande opération de distribution. Chaque adresse civique devrait recevoir l’équivalent de 90 sacs de 13 litres par an. De petits bacs en plastique pour la cuisine, produits au coût de 1,8 M$, seront également livrés en 2022.

Les sacs sélectionnés, réputés pour leur résistance, ont été testés dans le cadre de projets pilotes. Ils ne seront pas «compostables» et ne se désagrègeront pas d’eux-mêmes. Ils ne seront pas faits de matières recyclées non plus mais ils seront potentiellement recyclables. Encore faut-il trouver un fournisseur qui acceptera de récupérer les sacs souillés, lesquels auront été préalablement triés et éventrés mécaniquement.

Des discussions sont en cours avec quatre fournisseurs, a indiqué le directeur de la division de la gestion des matières résiduelles, Mathieu Fournier, en marge de l’étude détaillée du budget à l’hôtel de ville de Québec lundi.

«Le but, c’est vraiment de le valoriser en fin de vie. On travaille très fort là-dessus. On a des filières déjà intéressées par les lambeaux qui sont en mesure de nous envoyer un signal que c’est possible (...) S’il y a de l’incinération, ça va être très très court terme. On ne donne pas des sacs pour les jeter», a-t-il confié en entrevue.

Les fonctionnaires de la Ville, par ailleurs, préfèrent désormais l’appellation «Centre de valorisation énergétique» à celle d’«incinérateur». Dans le pire des cas, rappelle-t-on, si les sacs de plastique doivent être brûlés, ils seront néanmoins «valorisés» puisque la vapeur produite par l’incinérateur est récupérée et acheminée à la papetière White Birch ou encore à l’hôpital L’Enfant-Jésus.

La meilleure option, dit la Ville

Tant sur le plan financier qu’environnemental, la Ville dit avoir privilégié la meilleure solution pour le traitement des résidus alimentaires avec le tri optique des sacs de plastiques. Elle s’est inspirée de ce qui se fait déjà ailleurs, notamment en Scandinavie et en France, mais ce sera une première au Québec.

Les coûts de l’usine de biométhanisation, qui traitera à la fois les restants de tables et les boues usées, seront plus élevés en amont mais la distribution de bacs bruns et l’implantation d’une troisième collecte auraient coûté plus cher à long terme. En quatre ans, les investissements requis auront été rentabilisés, fait-on valoir, grâce à des économies annuelles de 6,7 M$ pour les coûts d’exploitation.

Même si la distribution gratuite de sacs de plastique va à contre-courant de la tendance mondiale, en matière environnementale, la Ville maintient qu’elle a fait le choix le plus vert, dans les circonstances. «Un bac roulant brun, c’est fait en plastique aussi. Sur une durée de vie normale d’un bac, on va donner moins de plastique aux gens» avec les sacs, assure M. Fournier.

Ce dernier rappelle également qu’en évitant une troisième collecte, il y aura 13 000 voyages de camions de moins par année, ce qui équivaut à 3 150 tonnes de GES. Le taux d’adhésion, par ailleurs, sera beaucoup plus élevé avec la méthode simple des sacs, croit-on à la Ville.

«Le sac, au contraire du bac, nous permet de desservir 100 % des citoyens, que vous habitiez dans une tour à condos, dans une résidence étudiante, etc... Le bac brun, dans tout ce qui est 4 logements et plus, ça ne va vraiment pas bien au Québec présentement. Les gens ne veulent pas partager les bacs, c’est un peu dégoûtant honnêtement. Et nous, 62 % de notre bâti, c’est du multi-logements», observe M. Fournier.

20 M$ de plus que prévu

Rappelons que l’usine de biométhanisation, dont la construction est pratiquement complétée, coûtera 20 M$ de plus aux contribuables, soit 210 M$ au lieu de 190 M$. La récente explosion des coûts - rendue publique la semaine dernière lors du dépôt du budget 2022 - est à la pandémie (arrêt du chantier, inflation, etc.) et divers pépins techniques. «Il n’y a rien que la Ville pouvait faire différemment», a réitéré le maire Bruno Marchand lundi.