«Le monde de Gabrielle Roy»: l'enfance de l'autrice de «Bonheur d'occasion»

De Caraquet à Vancouver, en passant par Montréal, plusieurs artisans de la francophonie canadienne ont apporté leur touche à la nouvelle série d’époque «Le monde de Gabrielle Roy», tournée au Manitoba, où est née la célèbre romancière en 1909.

La scénariste et réalisatrice acadienne Renée Blanchar a porté ce projet coproduit par Les Productions Rivard, de Winnipeg, et Zone3.

«Le monde de Gabrielle Roy», qui se décline en huit demi-heures, nous plonge dans l’enfance de l’écrivaine née sur la rue Deschambault, à Saint-Boniface, une ancienne ville francophone devenue un quartier de la capitale manitobaine.

Les temps sont difficiles pour la famille Roy, les parents de Gabrielle (Martine Francke et Gaston Lepage) tirant le diable par la queue pour nourrir tout leur monde, alors que le père, accablé, cherche à retrouver son travail d’agent de colonisation.

Le combat linguistique, encore actuel, nous rappelle tous les enjeux avec lesquels les Canadiens français vivant hors Québec doivent encore composer. Le récit permet également de rappeler tout le combat des femmes pour obtenir le droit de vote au pays. C’est d’ailleurs au Manitoba que cette «concession» a d’abord été accordée, en 1916, bien avant le Québec en 1940.

Lors d’une table ronde en marge du visionnement des trois premiers épisodes, Renée Blanchar a indiqué avoir absolument voulu, après une brève hésitation, scénariser la vie de l’autrice du roman «Bonheur d’occasion».

La première saison aborde l’enfance de Gabrielle (Léa-Kim Lafrance-Leroux), surnommée «Petite misère», en douceur, sensibilité et poésie, avec, à la clé, de magnifiques décors et costumes. Et la narration, par une Gabrielle adulte (Romane Denis), ajoute de la perspective à l’histoire.

«[...] On ne voulait pas que ce soit que du point de vue de l’enfance, mais qu’il y ait aussi l’aura de l’auteure. Et c’est comme ça que j’ai eu l’idée d’avoir cette narration, qui n’est pas toujours mot à mot ce qu’a écrit Gabrielle Roy, [mais parfois, ce sont des passages textuels] de ce qu’elle a écrit. Donc, il y a des mélanges entre elle et moi, et je vous mets au défi de trouver ces moments», a dit, un sourire dans la voix, Mme Blanchar.

«On a comme un récit au premier degré [...] et en même temps, on a le regard de l’écrivaine qui se rappelle ou réfléchit à ses moments d’enfance», a ajouté Mme Blanchar, l'une des scénaristes de la série «Belle-Baie», diffusée de 2008 à 2012 sur ICI Télé.

L’équipe avait le souhait d’embaucher des comédiens manitobains ainsi que des interprètes québécois, un mariage qui apporte à l’écran Francine Ruel et Éléonore Loiselle («L’Échappée»), respectivement la grand-mère et la grande sœur de Gabrielle.

Plus de fictions manufacturées hors Québec

André Béraud, premier directeur des émissions dramatiques et longs métrages de Radio-Canada, a indiqué que le diffuseur public souhaite produire plus de séries venant du reste de la francophonie canadienne. Pour l’heure, toutefois, le feu vert n’est pas encore donné pour une deuxième saison qui raconterait la vie adulte de la romancière franco-manitobaine.

«Si deuxième saison il y a, ce serait encore huit récits, mais cette fois-ci, ce serait la vie de jeune adulte de Gabrielle», a dit M. Béraud, précisant que la première mouture sera ensuite diffusée sur ARTV et sur ICI Télé.

Les huit épisodes de la série «Le monde de Gabrielle Roy» seront disponibles sur TOU.TV EXTRA à compter du 16 décembre.