Le presbytère de Saint-Michel-de-Bellechasse sera protégé

L’un des plus vieux presbytères du Québec, situé à Saint-Michel-de-Bellechasse, sera préservé. Avec soulagement, les citoyens ont appris lundi la signature d’un avis d’intention de classement par la ministre de la Culture.

• À lire aussi: Une pétition pour la sauvegarde du presbytère de Saint-Michel-de-Bellechasse

La ministre Nathalie Roy a confirmé par communiqué que le presbytère de Saint-Michel et son ensemble paroissial, constitué d’une église, d’une grange à dîme et d’un cimetière, seront classés en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel, et ce afin de «préserver leur valeur patrimoniale d’exception».

Des groupes citoyens et de défense du patrimoine s’étaient alarmés de démarches de la municipalité, pendant le mandat de l’ancien maire Éric Tessier, visant à renégocier une entente qui garantissait la préservation du bâtiment de 1739 et à expulser les derniers locataires du presbytère, dont la Fabrique.

Même s’il se défendait de vouloir altérer d’une quelconque manière l’immeuble, M. Tessier a fait l’objet de critiques pour des propos jugés insensibles à l’égard du patrimoine. À la dernière élection, une forte majorité de 92 % des électeurs a voté pour son adversaire et l’a évincé de la mairie.

Craintes dissipées

«[Il] pesait sur le site une certaine menace. En particulier, on craignait que le presbytère soit vendu, on craignait qu’il y ait des terrains de vendus autour de ce site institutionnel, donc, là, ça vient protéger pour l’avenir l’ensemble du site patrimonial, et ça, ça nous réjouit beaucoup, parce que des sites patrimoniaux comme Saint-Michel, ça ne pleut pas au Québec», a réagi Gaston Cadrin, le vice-président du GIRAM, un organisme bénévole qui avait écrit à la ministre il y a un an pour lui demander d’agir.

La Ville est propriétaire du presbytère, alors que l’église demeure sous le contrôle de la paroisse de Saint-Benoit-de-Bellechasse.

«Un conseil municipal qui serait anti-patrimoine, “ça coûte trop cher” et tout ça, un petit peu comme celui qu’on avait, qui a été battu à plate couture, à ce moment-là, il y aurait le ministère qui dirait “oui ou non vous pouvez faire ça”, et ça, c’est encourageant au moins pour assurer la pérennité à venir du site», a expliqué M. Cadrin.

Selon lui, cette reconnaissance ministérielle risque de faciliter la tâche à la municipalité quand viendra le temps d’aller chercher des subventions.

«C’était une volonté de plusieurs citoyens de préserver ce bâtiment-là, principalement à cause de son ancienneté», a souligné Simon Noël, directeur général de la paroisse.

Le nouveau maire «heureux»

Le nouveau maire de Saint-Michel-de-Bellechasse, Stéphane Garneau, s’est dit «très heureux» de ce dénouement. «L’intention annoncée permettra de planifier de façon judicieuse, clairvoyante et responsable la préservation du presbytère et de son environnement», a-t-il déclaré.

Agrandi en 1790 et rénové dans les années 1850, le presbytère conserve un degré d’authenticité que l’on voit rarement, selon le ministère de la Culture, qui reconnaît à l’ensemble une valeur «historique, architecturale, paysagère et urbanistique».

Le site a été témoins d’épisodes importants de l’histoire, notamment comme lieu stratégique de la guerre de la Conquête de 1759 et de l’invasion américaine de 1775.

À voir aussi