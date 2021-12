Le retour du Chemin de Noël

Après une année en webdiffusion, le populaire Chemin de Noël de La Chapelle de Québec effectuera un retour devant public le 23 décembre au Palais Montcalm.

Il s’agira de la sixième édition de cet événement qui réunit des chants de Noël interprétés par les 24 choristes de La Chapelle de Québec, sous la direction de Bernard Labadie, et des lectures qui seront effectuées par la comédienne Hélène Florent.

Le chemin de Noël, présenté à 18 h, est un moment de mémoire, de réflexion, de recueillement et de partage avec des chants traditionnels de Noël et des lectures. Le public peut, à certains moments, entamer des airs connus de Noël avec le chœur La Chapelle de Québec.

L’organiste Richard Paré et la harpiste Valérie Milot seront aussi de ce spectacle qui se veut un moment de recueillement à quelques jours de Noël.

Un invité surprise sera aussi en vedette lors de la présentation de cette jeune tradition présentée depuis 2016 à guichets fermés.

Hélène Florent devait faire la lecture des textes en 2019, mais un virus l’avait empêchée de participer à la quatrième édition.

L’édition de l’année dernière a été offerte, en raison de la pandémie, en webdiffusion. Enregistrée, elle se retrouve sur un album qui a été lancé plus tôt cette année sur l’étiquette ATMA Classique.

Le comédien Yves Jacques fait la lecture des textes. On retrouve les classiques Minuit, Chrétiens !, Venez, divin Messie, Sainte nuit, Ça bergers, Les anges dans nos campagnes, Il est né le divin enfant et la superbe et aérienne Lully, Lulla, Lullay livrée par La Chapelle de Québec.

La contralto Marie-Nicole Lemieux chante sur trois titres. L’album est offert avec des versions en français et en anglais pour les textes récités. L’acteur canadien Colin Fox fait la lecture des textes en anglais.

Un événement gratuit

On en profitera, en marge de l’événement, pour amasser des dons qui seront remis dans leur totalité à l’organisme Liratoutâge, qui offre des séances de lecture aux personnes vivant dans des milieux d’hébergement pour aînés.

Amené à Québec par Bernard Labadie, chef et directeur musical de La Chapelle de Québec et chef fondateur des Violons du Roy, Le chemin de Noël est inspiré de l’événement A Festival of Nine Lessons and Carols présenté, depuis 1918, dans la chapelle du King’s College de Cambridge en Angleterre. L’événement est diffusé en direct le 24 décembre sur les ondes de la BBC.

Les billets pour la sixième édition du Chemin de Noël seront offerts gratuitement, samedi, à midi, en ligne, sur le site du Palais Montcalm. Il n’y aura aucune réservation sur place ou par téléphone. Il y a une limite de deux billets par personne et l’événement est accessible aux 12 ans et plus.

L’événement sera diffusé en direct sur ICI Musique classique et sur Radio-canada.ca/chemindenoel. Il sera aussi offert en rattrapage le 25 décembre à 10 h sur ICI Musique.