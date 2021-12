NFL : Josh Allen blessé à un pied

Le quart-arrière des Bills de Buffalo Josh Allen s’est présenté en conférence de presse avec une botte de protection au pied gauche dimanche, après une défaite de 33 à 27 en prolongation contre les Buccaneers de Tampa Bay.

Le pivot de quatrième a indiqué qu’il ne connaissait pas la gravité de sa blessure, mais il a voulu se faire rassurant.

«J’ai terminé le match sur mes pieds. Je ne pense donc pas que ce soit majeur», a-t-il affirmé.

Pendant l’affrontement contre les «Bucs», les médecins des Bills avaient pris le temps d’examiner le pied gauche d’Allen au quatrième quart, et ce, après qu’il eut lancé une passe de touché à l’ailier rapproché Dawson Knox.

Malgré la douleur, Allen n’avait aucunement l’intention de laisser sa place derrière le centre contre les champions en titre du Super Bowl.

«Il n’y avait aucune chance que je quitte le terrain», a clamé le numéro 17.

Allen a été excellent malgré la défaite face à Tom Brady et sa bande. Il a récolté 308 verges et deux touchés via les airs, en plus d’amasser 109 verges et un majeur avec ses jambes.

Les Bills ont dorénavant un dossier de 7-6, ce qui les place au deuxième échelon de la section Est de l’Association américaine. Si les éliminatoires s’amorçaient maintenant, Buffalo serait la dernière équipe repêchée de son association.

Rodgers aggrave sa blessure

Chez les Packers de Green Bay, le quart-arrière Aaron Rodgers a aggravé sa fracture à l’un de ses petits orteils.

«Ça fait vraiment plus mal», a-t-il dit dimanche, durant les conférences de presse qui ont suivi la victoire de 45 à 30 des siens sur les Bears de Chicago.

«Je ne sais pas quel type recul j’ai subi ce soir [dimanche], nous verrons demain [lundi.] Il y a sûrement eu un recul.»

Rodgers s’est fracturé un orteil en novembre, lorsqu’il s’entraînait en solitaire après avoir contracté la COVID-19. Il a d’ailleurs décidé d’attendre la fin de la campagne avant de passer sous le bistouri, même si l’opération aurait pu être réalisée sans qu’il ait à rater des matchs.

«Ce serait certainement le dernier recours, a exprimé Rodgers à propos de l’intervention chirurgicale. Mais je dois voir l’état de ma blessure.»

Le détenteur du titre de joueur par excellence de la NFL en 2020 connaît une autre très bonne saison en 2021. En 12 parties, il a complété 67,3 % des passes qu’il a tentées pour 3219 verges et 27 touchés.

