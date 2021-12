Pannes électriques: la situation s’améliore en Estrie

Le nombre de pannes électriques allait en décroissant en Estrie, lundi, à mesure que les équipes d’Hydro-Québec parvenaient à réparer les dégâts causés par la tempête de la fin de semaine.

Alors que la journée s’est amorcée avec plus de 5000 ménages dans le noir, on n’en comptait plus que 1600 en fin d’après-midi.

Aux abords du lac D'Argent à Eastman, le bruit des génératrices résonnait toujours lundi. Pour les gens qui avaient une, les inconvénients causés par les pannes étaient moindres, mais pour ceux qui n'en avaient pas, en trouver une était la principale priorité.

Dans le secteur de Georgeville et Ogden, les vents qui ont atteint des pointes de 95 km/h ont fait tomber des poteaux.

Dans le canton de Magog et à Eastman, ce sont les arbres et leurs branches tombées sur des fils électriques qui étaient à l'origine de la majorité des pannes.

Avec des températures au-dessus des normales saisonnières, les sinistrés n'ont pas cru nécessaire de recourir aux services du centre de dépannage ouvert à la salle Ovila-Bergeron de Magog. Encore personne ne s'y était présenté en milieu d'après-midi.

Il est important de souligner que la situation ne se compare aucunement à celle vécue en novembre 2019, alors que près d'une cinquantaine de milliers de foyers avaient été privés de courant, certains pendant plus de 72 heures.