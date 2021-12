Place à la nostalgie

La pandémie a dopé l’appétit du public pour la nostalgie musicale. Depuis la réouverture des salles, ce sont les artistes établis, les spectacles hommages et les revues musicales qui font courir les foules.

Résultat : c’est l’abondance pour les amateurs de succès souvenirs.

« Il y a beaucoup plus d’offres nostalgiques sur le marché », constate Sébastien G. Côté, directeur principal de Musicor Spectacles et membre du comité de programmation du Cabaret du Casino de Montréal.

Un coup d’œil à la programmation du Théâtre Capitole, à Québec, donne la pleine mesure de cette vague qui déferle sur la province.

Uniquement en décembre, les spectacles à venir d’André-Philippe Gagnon, du Boogie Wonder Band, de Christian Marc Gendron, de Marc Hervieux et de Gregory Charles sont tous bâtis autour de vieux succès des années 1960 à 2010.

Puis, en 2022, on verra Sylvain Cossette et Martin Fontaine piger dans le répertoire d’Elvis, la musique des années 1980 sera au cœur de la comédie musicale Rock of Ages, et des artistes préparent un spectacle hommage à Michel Louvain.

Des salles pleines

Ce ne sont que quelques exemples. Il y en a facilement une dizaine d’autres.

Pas besoin de chercher midi à quatorze heures pour comprendre cette surreprésentation de ce type de spectacle dans les programmations. Le public est au rendez-vous, répond le producteur Martin Leclerc.

« Pour la tournée Pour une histoire d’un soir [qui met en vedette Joe Bocan, Marie Carmen et Marie-Denise Pelletier], nous sommes pleins partout. On rajoute des supplémentaires. »

Récemment, à quelques semaines d’avis, 2300 places ont été vendues pour deux représentations de la revue Noël une tradition en chansons, avec Laurence Jalbert, Annie Blanchard, Paul Daraîche et Luce Dufault, à la salle Albert-Rousseau.

À la fin novembre, le spectacle Quand on aime on a toujours 20 ans, dans lequel de grandes voix d’ici ont rendu hommage à Yvon Deschamps, Clémence DesRochers, Louise Latraverse et Jean-Pierre Ferland, a remporté un vif succès à la Salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts, à Montréal.

Cet engouement pour la nostalgie serait un effet secondaire de la pandémie de COVID-19.

« Le public a besoin de se faire réconforter par ses valeurs sûres », indique Sébastien G. Côté, qui croit que l’intérêt pour ce qu’il appelle le « comfort food musical » durera encore quelques années.

« Les gens veulent décrocher, soumet Christian Marc Gendron. On l’a vu à la télé avec Chanteurs masqués, ils ne veulent pas se casser la tête.

« Ils savent qu’ils n’auront pas à faire de découvertes, qu’ils ne s’assoiront pas dans une salle et ne connaîtront pas la plupart des chansons », résume Martin Leclerc.

La relève en arrache

Ceux qui payent le prix sont donc les artistes de la relève. « Si la relève a toujours réussi à avoir des résultats intéressants en temps normal, en post-pandémie c’est plus difficile », convient M. Côté.

L’attrait pour la nouveauté reviendra, croit-il, mais pas avant 2023.

« Quand on va rentrer en 2023 sur une programmation plus traditionnelle, la relève va reprendre sa place, mais à quel rythme la clientèle va retourner vers la nouveauté ? On va le voir durant la prochaine année. »

« Quand Stayin’ Alive commence, je suis tellement contente »

Ajoutez le nom d’Élizabeth Blouin-Brathwaite à la longue liste d’artistes québécois qui ont décidé de créer un spectacle autour de succès-souvenirs.

À la suggestion de son papa Normand, la chanteuse a mis sur pied le « All Star Girl Band », un groupe de musiciennes qui revisite de grands succès soul, disco, pop, funk et dance.

Elle n’a pas hésité à suivre les conseils du paternel. En entrevue, Élizabeth Blouin-Brathwaite affirme qu’elle-même adore écouter les chansons qui ont atteint le sommet des palmarès au cours des 60 dernières années et assister à des spectacles nostalgie.

« Quand Stayin’ Alive commence, je suis tellement contente. Ces chansons que tout le monde aime, ça vient chercher quelque chose à l’intérieur de nous d’inexplicable et on devient vraiment immergé dans le show. C’est le pouvoir du cover », affirme-t-elle.

Le retour des idoles

Une reprise, c’est bien, mais entendre l’interprète d’origine chanter son grand succès, c’est encore mieux.

En plus de la tournée Pour une histoire d’un soir, d’anciennes gloires françaises comme Yves Duteil, Salvatore Adamo et Julien Clerc viendront chanter au Québec en 2022.

De leur côté, Paul Daraîche et Renée Martel partent en tournée ensemble, et les billets se vendent « excessivement bien », selon le producteur Martin Leclerc.

Pour le public, signale ce dernier, les concerts sont souvent la seule façon qu’ils ont de voir ou revoir leurs idoles.

« Les artistes avec lesquels on travaille ne tournent plus à la radio et c’est moins accessible pour eux de participer à des émissions de télé, mais ils ont encore le cœur du public. C’est pour ça que ça fonctionne. »

De belles occasions pour entendre des succès d’hier

Christian Marc Gendron, Piano Man 2

16 au 18 décembre 2021 : Théâtre Capitole, Québec

▶ Toutes les dates au facebook.com/CMGMusiqueLabel/events

Marc Hervieux, Nostagia Noël

18 au 23 décembre 2021 : Théâtre Capitole, Québec

▶ Toutes les dates au marchervieux.com

Gregory Charles,Vintage Live

29 au 31 décembre 2021 : Théâtre Capitole, Québec

▶ Toutes les dates au gregexperience.com

Sylvain Cossette Live

22 janvier 2022 : L’Étoile Banque Nationale, Brossard

27 au 29 janvier 2022 : Théâtre Capitole, Québec

▶ Toutes les dates au sylvaincossette.net

Pour une histoire d’un soir, avec Marie-Denise Pelletier, Joe Bocan et Marie Carmen

30 janvier, 10 avril 2022 : Salle Albert-Rousseau, Québec

22 mai 2022 : Théâtre Maisonneuve, Montréal

29 septembre au 1er octobre 2022 : Cabaret du Casino, Montréal

▶ Toutes les dates au productionsmartinleclerc.com

Rock Story, avec Jean Ravel et Andie Duquette

18 décembre 2021 : Le Club Dix30, Brossard

7 janvier 2022 : Hôtel Plaza, Québec

▶ Toutes les dates au rockstory.ca

Yves Duteil

27 mars 2022 : Salle Albert-Rousseau, Québec

31 mars 2022 : Théâtre Outremont, Montréal

▶ Toutes les dates au productionsmartinleclerc.com

Les immortels, avec Michaël Girard, Julie Massicotte, Martin Giroux, David Thibault et Rita Tabbakh

29 et 30 mars 2022 : Cabaret du Casino, Montréal

▶ Toutes les dates au productionsmartinleclerc.com

Salvatore Adamo

5 avril 2022 : Salle Wilfrid-Pelletier, Montréal

9 avril 2022 : Grand Théâtre, Québec

▶ Toutes les dates au productionsmartinleclerc.com

Un certain souvenir, hommage à Michel Louvain, avec Suzie Villeneuve, Matthieu Lévesque, Joëlle Lanctôt et Bryan Audet

12 au 16 avril 2022 : Cabaret du Casino, Montréal

24 avril 2022 : Salle Albert-Rousseau, Québec

▶ Toutes les dates au productionsmartinleclerc.com

Patrick Bruel

5 au 7 mai 2022 : Théâtre Capitole, Québec

12 au 14 mai 2022 : Théâtre Saint-Denis, Montréal

▶ Toutes les dates au patrickbruel.com

Julien Clerc

24 septembre 2022 : Théâtre Maisonneuve, Montréal

30 septembre et 1er octobre 2022 : Théâtre Capitole, Québec

▶ Toutes les dates au billetterie.julienclerc.com