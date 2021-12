Plus fort que Villeneuve-Schumacher

Je ne pensais jamais revivre une course comme celle de Jerez, le 26 octobre 1997, quand Michael Schumacher s’était planté en salaud et que Jacques Villeneuve avait été consacré champion du monde.

C’était la conclusion d’une année folle avec plein de coups fourrés qu’on craignait dignes d’une conspiration FIA- Ferrari.

À Jerez, c’était débile tellement la tension était forte.

Hier à Abou Dhabi, quand Max Verstappen a reçu un cadeau inouï de Michael Masi, le directeur de course, juste avant le dernier tour, quand je l’ai vu attaquer Lewis Hamilton avec des pneus tendres encore tout frais contre les pneus durs et usés de Mercedes, j’ai bien vu que le miracle était possible. J’ai comme été transporté dans le temps en Espagne. Cette émotion puissante, je la connaissais. Une autre génération aurait le bonheur de la vivre...

DU SCHUMI DANS LE NEZ

Et Verstappen qui a du Schumi dans le nez a saisi sa chance. Et il a sauté à la gorge de Hamilton à la première occasion et pris les devants avec deux milles à parcourir.

C’était insensé. Fou. Capoté. Et la télé britannique, belle joueuse, s’est enthousiasmée pour le jeune Verstappen sans trop insister sur l’incroyable décision de Masi avant ce dernier tour.

Et à Montréal, mon ami Pierre Houde, qui doit se taper une cinquantaine de matchs plats du Canadien, a enfin pu s’enflammer comme il en est capable. Quand c’est vrai et sincère.

C’était la conclusion la plus excitante qui soit d’une très grande saison de Formule 1.

« C’est la meilleure saison de Formule 1 depuis 25 ans. Je n’ai pas raté une seule course de la saison. Mais je ne comprends pas pourquoi Michael Masi a changé sa décision au dernier tour. Anyway, je suis content, je prenais pour Max Verstappen. Y a du chien dans le nez », me racontait Pierre Racine, ancien président des moteurs d’avion Rolls Royce. Un son de moteur, lui, y connaît ça.

RALLUMER LES PASSIONS

J’avais décroché de la F1 devant l’incapacité des pilotes de livrer de vraies batailles sur la piste. Mais depuis quelques années, et ça devrait être encore mieux la saison prochaine, les ingénieurs ont enfin redonné des voitures qui permettent aux meilleurs pilotes de faire une différence.

Cette année, je n’ai pas eu le choix. Dans ma propre maison, Zach, 18 ans, me donnait des leçons de F1 après chaque course. Lui et ses amis se textent ou s’appellent après les courses pour discuter des derniers évènements du drame qu’ont joué Verstappen et Hamilton.

Comme si la F1, avec l’aide des documentaires de Netflix, avait rallumé la passion tant chez les présidents de compagnie que chez les cégépiens qui tripent chars, technologie et pilotes flamboyants.

J’ai fini ma tournée d’appels avec Philippe Lagüe, celui qui, sur sa page Facebook, fournit semaine après semaine, les meilleures analyses des Grands Prix. Philippe est parfois un excessif. Pire, il est honnête intellectuellement, ce qui pour un chroniqueur automobile, est un défaut impardonnable par l’industrie.

QUATRE ANS SANS F1 ?

Évidemment que Philippe était en maudit. J’oserais dire viré à l’envers : « Je déteste quand on permet de gagner à l’irrégulière. C’est une décision incompréhensible qu’a prise Michael Masi. Il a donné la victoire à Max Verstappen qui a piloté en bum toute la saison. C’est bon pour le spectacle et Netflix mais c’est indigne de la Formule 1 », fulminait Lagüe.

Un peu excessif, le Philou ? Quand Ferrari avait ordonné à Rubens Barrichello de laisser passer Michael Schumacher en Autriche en 2002, Philippe Lagüe était tellement révolté et écœuré que le lendemain il avait apporté tous ses vêtements griffés Ferrari et ses souvenirs à 110 % à TQS et les avait donnés à l’animateur Paul Rivard.

L’histoire ne dit pas si Paul les avait revendus.

« Si j’ai été capable de ne pas regarder un seul Grand Prix pendant quatre ans après la tricherie de Schumacher, y a rien qui dit que je vais regarder la Formule 1 la saison prochaine. Et ça pourrait être deux ans », de soutenir Lagüe hier après-midi.

Deux ans ? Sans les analyses de Philou ? Ça veut dire être obligé d’appeler Pierre Racine, Zach et Louis Butcher à chaque course ?

Bah ! Quand même, la vie est bonne, quelle course...

Mbilli très convaincant

Christian Mbilli avait tout un défi samedi soir à Harrisburg. Ronald Ellis était un opposant expérimenté, coriace et habitué à la vitesse et aux coups puissants puisqu’il sert de partenaire d’entraînement depuis trois ans à Canelo Alvarez.

À son dernier combat contre l’ancien champion du monde David Benavidez, l’arbitre avait mis fin à la bataille au onzième round. Ellis était encore debout.

Mbilli a fait la démonstration qu’il appartient au Top 7 chez les super-moyens. Il a gagné les dix rounds, nettement et de façon convaincante. Benavidez a vite compris qu’il ne pouvait rien contre pareille machine à boxer et a protégé son menton pendant les huit derniers rounds.

ON S’ADAPTE VITE

Mbilli a pris quelques coups inutiles en début de combat mais Marc Ramsay l’a vite ramené à l’ordre. On a vu Mbilli bouger mieux la tête et être plus prudent quand il coupait le ring. Mbilli est intelligent, il s’adapte bien et suit les consignes.

De plus, ce ne sont pas tous les boxeurs qui peuvent maintenir pareille cadence pendant dix rounds. Il n’a jamais ralenti et après la défaite gênante et paresseuse du Canadien une heure plus tôt au même réseau, c’était réconfortant de voir un athlète professionnel travailler aussi fort et avec autant de panache. C’est le cas de le dire, le contraste était... frappant.

Il a sauvé la soirée.