Québec injecte 151 M$ pour des emplois en TI

Le ministre du Travail du gouvernement Legault, Jean Boulet, a annoncé lundi matin à Montréal trois mesures de 151 M$ pour former et requalifier plus de 50 000 travailleurs en technologie de l’information (TI) ces cinq prochaines années.

«L’accroissement de la productivité, la numérisation, l’automatisation et l’implantation de technologies innovantes dépendent en bonne partie des entreprises et des travailleurs du domaine des technologies de l’information (TI)», a indiqué Jean Boulet, ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, ministre de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration, par communiqué.

«Les besoins sont grands, mais c’est avec la mobilisation de tous les acteurs concernés que nous arriverons à relever le défi de la croissance de ce secteur d’avenir», a souligné Mélanie Bosc, directrice générale de TECHNOCompétences.

Requalification

Pour y arriver, Québec prévoit prolonger le Programme pour la requalification et l’accompagnement en technologies de l’information et des communications (PRATIC) avec une enveloppe de 60 M$.

On favorisera aussi le Programme de formations de courte durée privilégiant les stages dans les professions priorisées par la Commission des partenaires du marché du travail — volet technologies de l’information (31,5 M$).

Enfin, pour faire souffler les ressources humaines, Québec accordera un soutien de 60 M$ de plus aux firmes pour former leurs travailleurs et améliorer leur gestion des ressources humaines et leur recrutement extérieur.

* Ces investissements s’ajoutent aux 86,4 M$ déjà été accordés à ces programmes, ce qui porte les sommes investies à 237,9 M$ sur cinq ans.