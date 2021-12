Question de santé personnelle

J’ai une question, mais je ne sais pas à qui la poser, tant elle risque de sembler niaiseuse à ceux et celles que le diabète ne touche pas. Je suis une femme de 74 ans, affectée par cette maladie. La RAMQ m’aide financièrement en payant mon insuline, les aiguilles pour les injections, ainsi que les médicaments requis par mon état. Mais comme pour prendre ma glycémie j’ai besoin de lancettes pour me piquer le doigt et recueillir le sang sur des bandelettes, la RAMQ ne rembourse que les bandelettes et pas les lancettes. Comme cette dépense vient grever ma grosse pension, je prends donc ma glycémie moins souvent, ce qui n’est pas une bonne idée pour assurer mon équilibre glycémique. Pourriez-vous passer le message aux responsables ?

Diabétique, mais pas folle

Votre demande est parfaitement légitime. Le seul fait d’imaginer les conséquences (coûts) que ça peut avoir sur notre système de santé de négliger sa condition pour un diabétique, devrait faire réagir les autorités, supposément compétentes.