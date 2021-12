Raphael Gladu de retour à Trois-Rivières

Le baseballeur québécois Raphael Gladu a signé un nouveau contrat avec les Aigles de Trois-Rivières en prévision de la prochaine campagne, lundi.

• À lire aussi: Un été animé à Québec pour les Capitales

L’ancien joueur de l’organisation des Mets de New York avait porté les couleurs de l’équipe trifluvienne en 2019, conservant une moyenne au bâton de ,302, tout en totalisant 21 doubles et 64 points produits. Cette année, il a évolué avec Équipe Québec, formation de la Ligue Frontier regroupant des athlètes issus des Capitales de Québec et des Aigles. Il a frappé pour ,375, faisant marquer 38 points.

«Le cas de Raphael était l'une des priorités pour nous cet automne. C'est un privilège de miser sur un joueur local avec autant de talent qui pourra rallier tous les autres joueurs derrière lui vers l'atteinte de nos objectifs. En plus, il incarne à la perfection les valeurs de notre organisation et comprend que son rôle est aussi important sur le terrain que dans la communauté», a affirmé le directeur général des Aigles, Simon Laliberté, dans un communiqué.

Gladu, 26 ans, a été un choix de 16e tour des Mets en 2017.

À VOIR AUSSI