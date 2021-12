Rassemblements aux Fêtes: un médecin en faveur d’un recul du gouvernement

Avec la montée des cas du variant Omicron, un médecin appréhende l’arrivée des Fêtes et aimerait voir le gouvernement reculer sur l’autorisation des rassemblements de 20 personnes.

• À lire aussi: Omicron: la transmission communautaire est commencée, selon Tam

• À lire aussi: Partys de Noël: Legault s’en remet au nombre d’hospitalisations

• À lire aussi: Christian Dubé fera le point mardi sur la COVID-19

«J’ai des appréhensions certaines et je pense qu’elles sont partagées par certains experts également. De voir la rapidité à laquelle il s’installe en Ontario, qui est juste à côté de nous, c’est assez fulgurant», affirme le Dr Éric Sabbah, cardiologue à l’Hôpital Pierre-Boucher, en entrevue à LCN.

Assuré que plus de personnes seront hospitalisées en raison de la contagiosité du variant, le spécialiste craint que les hôpitaux ne soient pas prêts à faire face à cette nouvelle vague.

«Il n’y a aucun doute que les hôpitaux vont se remplir et l’appréhension vient du fait, également, que je ne suis pas certain qu’on est prêt, dans les hôpitaux, avec le personnel, pour avoir cette énergie et le personnel nécessaire pour tout restructurer comme pendant la première vague», dit-il.

Il souhaite donc que la santé publique fasse un pas en arrière, encore cette année, afin de réduire les risques de propagation du variant Omicron.

«Présentement, j’ai booké mes enfants dans les vacances d’hiver et j’espère que la santé publique va annuler tout ça parce que je ne veux pas être celui qui va annoncer la mauvaise nouvelle», admet le Dr Sabbah.

«Est-ce qu’ils seront capables de reculer à la veille des Fêtes? Ça va être dur d’imaginer ça sur l‘impact moral, mais disons que je ne regretterais pas si les plans de vacances des enfants, qui viennent d’avoir une première dose et qui ne sont pas encore protégés, pourraient être mis sur un hold», ajoute le cardiologue.