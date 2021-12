Repêchage d'expansion de la MLS: le CF Montréal protège 12 joueurs

Le CF Montréal protégera 12 joueurs de son effectif en vue du repêchage d’expansion, a-t-il été annoncé lundi.

Ainsi, le club retiendra les services des défenseurs Zorhan Bassong, Zachary Brault-Guillard, Kamal Miller et Joel Waterman, des milieux de terrain Ahmed Hamdi, Lassi Lappalainen, Matko Miljevic, Samuel Piette et Joaquín Torres ainsi que des attaquants Sunusi Ibrahim, Romell Quioto et Mason Toye.

Les joueurs formés avec le club, faisant partie de l’effectif et âgés de 25 ans et moins en 2021 sont exclus du processus, c’est-à-dire les gardiens James Pantemis et Jonathan Sirois, les défenseurs Keesean Ferdinand et Karifa Yao ainsi que les milieux de terrain Jean-Aniel Assi, Clément Bayiha, Mathieu Choinière, Tomas Giraldo, Djordje Mihailovic (formé à Chicago), Sean Rea, Nathan Saliba et Rida Zouhir.

C'est donc dire que Ballou Tabla, Sebastian Breza, Rudy Camacho, Bjorn Johnsen, Mustafa Kizza, Ismaël Koné, Emanuel Maciel, Aljaz «Kiki» Struna, Robert Thorkelsson et Victor Wanyama ne seront pas protégés.

Le repêchage d’expansion du Charlotte FC aura lieu ce mardi à 19h.

