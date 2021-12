Simone Biles : une inspiration mondiale

La gymnaste américaine Simone Biles est un modèle d’inspiration de renommée mondiale depuis de nombreuses années et particulièrement depuis les Jeux de Tokyo.

La jeune femme de 24 ans a d’ailleurs été sélectionnée à titre d’athlète de l’année par le magazine américain Time, jeudi dernier. L’ancien quart-arrière de la NFL Colin Kaepernick, reconnu comme étant une voix des inégalités sociales et raciales, a parfaitement résumé l’impact des agissements de Biles.

«Grâce, éloquence et courage, a louangé Kaepernick, dans le Time. Simone Biles a usé de son statut de meilleure gymnaste au monde pour inspirer une conversation sur la santé mentale qui aurait dû avoir lieu il y a bien longtemps. Son influence s’étend bien au-delà du sport et démontre qu’un autre monde – un monde meilleur – est accessible quand on partage nos vérités avec intégrité et authenticité.»

Biles possède à son actif sept médailles olympiques, dont quatre en or, en deux participations à des Jeux. L’été dernier, à Tokyo, elle a cependant préféré se retirer de la plupart de ses compétitions en raison de troubles psychologiques. Pour une des premières fois dans le sport, elle a démontré que les athlètes étaient avant tout des êtres humains.

«Nous savions que nous allions continuer non sans elle, mais bien pour elle, a mentionné Sunisa Lee, sa coéquipière ayant remporté trois médailles au Japon. Ce que Simone a fait a changé la manière dont on voit notre bien-être à 100%. Ça a démontré qu’on est plus que notre sport, que nous sommes des êtres humains qui peuvent vivre des journées difficiles. Ça nous a vraiment humanisés.»

Maturité

De son côté, Biles a aussi retenu du positif de tous ces événements.

«Je crois que tout arrive pour une raison et qu’il y avait un but, a-t-elle relativisé. Non seulement j’ai pu utiliser ma voix, mais elle a en plus été validée.»

Quand elle est retournée sur le terrain pour participer à la dernière compétition des siens aux Jeux de Tokyo, elle a remporté une médaille de bronze. Le but n’était toutefois pas de se couvrir de gloire.

«À ce point, ce n’était plus une question de médaille, a expliqué Biles. C’était une question d’y retourner pour vivre l’expérience olympique pour laquelle j’étais allée [à Tokyo]. Je me souciais peu du résultat. Je l’ai fait pour moi.»