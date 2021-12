Subvention des voitures électriques aux États-Unis: Trudeau propose des crédits d'impôt harmonisés

Le Premier ministre Justin Trudeau a déclaré lundi souhaiter proposer un système harmonisé de crédits d'impôt entre le Canada et les États-Unis pour les voitures électriques, afin d'éviter un conflit commercial entre les deux pays partenaires.

Ses propos font suite à la menace formulée vendredi par le Canada d'instaurer des tarifs douaniers sur certains produits américains si les États-Unis mettent en place le plan voulu par Joe Biden de subventions à l'achat de véhicules électriques « made in USA ».

« Le Canada et les États-Unis construisent des voitures ensemble depuis plus de 50 ans maintenant », a affirmé M. Trudeau, en évoquant les chaînes d'approvisionnement « profondément intégrées » entre les deux pays.

« C'est pourquoi nous travaillons très fort avec les États-Unis pour leur faire comprendre que les crédits d'impôt pour voitures électriques fabriquées par les Américains ne sont évidemment pas une bonne chose pour le Canada, ni pour les États-Unis », a-t-il déclaré.

Le Premier ministre canadien a ajouté qu'un « certain nombre de solutions » ont été proposées à Washington et qu'elles font l'objet de discussions, notamment cette idée « d'aligner les primes au Canada et aux États-Unis pour s'assurer qu'il n'y a pas de dérapages ni d'avantages injustes d'un côté comme de l'autre ».

Le crédit d'impôt proposé par Washington, visant à inciter les Américains à acheter des véhicules électriques fabriqués aux États-Unis, fait partie d'un grand plan de mesures sociales et environnementales de 1750 milliards de dollars (surnommé « Build Back Better »), qui est actuellement discuté au Congrès.

Vendredi, la vice-Première ministre canadienne Chrystia Freeland et la ministre du Commerce Mary Ng ont assuré dans une lettre adressée à plusieurs sénateurs américains que le projet de crédit d'impôt américain équivalait « à un tarif de 34% sur les véhicules électriques assemblés au Canada ».

