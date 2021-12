Un exemple à suivre

Sébastien Vachon, président du conseil d’administration et chef de la direction de KOREM Géospatial, est sensible à la cause de Lauberivière depuis longtemps. Il siège au sein du conseil d’administration de la Fondation de Lauberivière depuis 8 ans maintenant et il fut le président d’honneur du 25e tournoi de golf bénéfice de la Fondation en 2018. Cette fois, il donne au suivant en versant un montant de 20 000$ à la Fondation en espérant que d’autres chefs d’entreprises suivront son exemple en contribuant généreusement à l’œuvre de Lauberivière et en favorisant ainsi l’aide aux plus démunis. Sur la photo, de gauche à droite: Sébastien Vachon; Marise Drapeau, vice-présidente finances chez KOREM; Manon Beaudoin, directrice générale de la Fondation de Lauberivière; Olivier Deblois, président et trésorier du conseil d’administration de la Fondation de Lauberivière.

Bénévole expert engagé

Photo courtoisie

Bénévoles d’Expertise (BE) a profité de la Journée internationale des bénévoles, le 5 décembre dernier, pour remettre son Prix reconnaissance bénévole expert 2021. La récipiendaire est Francine Laurin, une résidente de Lévis, conseillère principale de la directrice principale Stratégies Distribution chez Desjardins. Mme Laurin compte plus de 30 ans d’expérience et agit à titre de bénévole experte en planification stratégique, en gouvernance et en ressources humaines depuis 2015. Elle a depuis réalisé 28 mandats et investi 225 heures en transfert de connaissances auprès de treize OBNL de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches. La mission de Bénévoles d’Expertise est d’accompagner les organismes à but non lucratif de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches dans leur gestion et leur gouvernance par le bénévolat de compétences. Sur la photo, Francine Laurin, à gauche, est en compagnie d’Isabelle Blackburn, présidente du conseil d’administration de Bénévoles d’Expertise.

De la belle visite

Photo courtoisie

Le chef Sébastien Gadeau, du Manoir du lac William, situé à Saint-Ferdinand, dans la MRC de L’Érable (entre Plessisville et Thetford-Mines), a invité récemment le chef Jean-Luc Boulay, du restaurant Le Saint-Amour, pour une soirée tout en canard. Le chef Boulay a utilisé sa presse à canard en argent en concoctant un suprême de canette à la Rouennaise lors d’un souper à cinq services qui a réuni une soixantaine de convives. Sur la photo: le maire de Saint-Ferdinand, Yves Charlebois; le chef Jean-Luc Boulay et le chef Sébastien Gadeau.

En souvenir

Photo courtoisie

Le 13 décembre 2006. Québec adopte la loi autorisant les marchés d’alimentation à ouvrir avec plus de quatre employés jusqu’à 20h, le samedi et le dimanche, telle que proposée par Raymond Bachand, ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation.

Anniversaires

Photo courtoisie

Taylor Swift (photo), chanteuse américaine, 32 ans... Rickie Fowler, golfeur américain, 33 ans... Laurence Leboeuf, comédienne et actrice, 36 ans... Varda Étienne, animatrice québécoise, 49 ans... Martin Boulet, président du Groupe Pièces d’Auto Économiques inc, qui compte six magasins à Québec, en Beauce et maintenant à Rivière-du-Loup, 49 ans... Jamie Foxx, acteur américain, 54 ans... Bob Gainey, ex-directeur général des Canadiens, 68 ans... Denis Morel, ex-arbitre dans la LNH (1974-1994), né à Québec, 73 ans... Ronald Corey, ancien président des Canadiens de Montréal, 83 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 13 décembre 2020: Pierre Lacroix (photo), 72 ans, ancien directeur général des Nordiques de Québec et de l’Avalanche du Colorado et ancien agent de plusieurs joueurs de la LNH, dont Patrick Roy... 2019: Robert Lamontagne, 86 ans, ancien député libéral de Roberval (1970-1981)... 2017: Bruce Gray, 81 ans, acteur canadien... 2016: Jen Roger, 88 ans, chanteur de charme et animateur dans les cabarets... 2016: Alan Thicke, 69 ans, acteur canadien... 2014: Janis Martin, 75 ans, soprano américaine... 2013: Hugh Nissenson, 80 ans, auteur américain... 2012: Georges Bellec, 94 ans, chanteur et artiste peintre français... 2012: Maurice Herzog, 93 ans, alpiniste et homme politique français... 2007: Philippe Clay, 80 ans, chanteur et acteur français... 2006: Lamar Hunt, 74 ans, pionnier du football américain... 1992: Kenneth Colin (KC) Irving, 93 ans, fondateur de l’empire Irving, la compagnie pétrolière... 1974: Rufe Davis, 66 ans, acteur de cinéma et de télévision.