Un match des Raptors reporté en raison d'une éclosion chez les Bulls

La NBA a repoussé les deux prochains matchs des Bulls de Chicago, incluant celui face aux Raptors de Toronto jeudi, en raison d’une éclosion de cas de COVID-19 recensés dans leurs rangs.

La formation de l’Illinois devait accueillir les Pistons de Detroit, mardi, avant de se rendre au Scotiabank Arena deux jours plus tard.

Or, une dizaine de ses joueurs sont infectés et elle ne compte plus que huit athlètes disponibles pour les rencontres. L’ancien des Raptors DeMar DeRozan est au nombre des hommes devant combattre le coronavirus.

Les Bulls n’ont pas joué depuis leur défaite de 112 à 98 aux mains du Heat de Miami, samedi. En principe, ils recevront les Lakers de Los Angeles, dimanche.

