Menaces envers des écoles: six ados arrêtés par le SPVM

Le SPVM a procédé à six arrestations en lien avec des menaces proférées envers des écoles sur les réseaux sociaux.

Les personnes arrêtées ont entre 13 et 16 ans.

Lundi, c'est l’école secondaire Louis-Philippe-Paré, à Châteauguay, qui a été fermée en raison d’une menace reçue sur les médias sociaux.

L’annonce a été faite dimanche soir par la direction de l’établissement scolaire.«Par mesure préventive et pour permettre aux policiers de réaliser leur travail dans les meilleures conditions en lien avec une menace reçue via les médias sociaux, l’école sera fermée ce lundi 13 décembre 2021», est-il possible de lire sur le site web de l’école.Les parents d’élèves recevront des mises à jour sur l’évolution de la situation, a-t-il été précisé.

Plus de détails suivront.