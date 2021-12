Une influenceuse devra témoigner

Le procès de l’ex-conjoint de la populaire femme d’affaires et influenceuse Elisabeth Rioux, qui avait utilisé les réseaux sociaux pour dénoncer la violence conjugale dont elle aurait été victime, doit débuter aujourd’hui.

Bryan McCormick fait face à des accusations de voies de fait, de séquestration, de harcèlement et de méfait. Les événements seraient survenus entre novembre 2019 et septembre 2020, soit alors qu’Elisabeth Rioux était enceinte et pendant les premières semaines de vie de leur enfant.

Après une chicane durant laquelle McCormick aurait été violent, la designer de maillots de bain et de sous-vêtements a porté plainte à la police, avait-elle révélé à ses 1,6 million d’abonnés sur Instagram en novembre 2020.

C’est en réplique à une mauvaise blague que son ex a publiée sur Instagram, qui laissait entendre qu’elle aurait pu lui être infidèle, que la jeune femme de 24 ans a avoué être victime de violence conjugale.

« Je n’ai jamais trompé ce clown, il était violent avec moi, c’est pourquoi nous ne sommes plus ensemble. S’il te plaît, arrête d’inventer des choses et prends-toi en main », avait-elle répliqué.

« Tu m’as étranglée »

Des photos de blessures au menton, au nez, au cou et aux lèvres que l’homme aujourd’hui âgé de 28 ans aurait infligées à Mme Rioux avaient aussi été publiées.

« Tu te souviens pourquoi tu as fait ça? Je te filmais alors que tu me battais [...] et quand tu l’as réalisé, tu m’as étranglée jusqu’à ce que j’accepte de te donner le mot de passe de mon téléphone pour que tu puisses supprimer la vidéo », avait-elle aussi écrit.

Bryan McCormick avait alors tout nié.

Photo tirée d'Instagram

Il a été formellement accusé quelques semaines plus tard et il doit subir son procès dès aujourd’hui au palais de justice de Saint-Jérôme.

La sortie publique de l’entrepreneure avait été largement relayée sur les réseaux sociaux. Plusieurs avaient salué son courage d’oser parler d’un sujet aussi délicat et personnel.

Sensibiliser

Si elle l’a fait, c’est pour sensibiliser ceux qui vivent une situation semblable.

« J’ai l’impression que je dois en parler de mon histoire de violence conjugale, parce que je sais que ça peut aider », a-t-elle récemment expliqué dans une vidéo publiée sur sa chaîne YouTube.

Émotive, elle y explique pourquoi elle a attendu avant de porter plainte à la police. Elle aurait d’abord été victime de violence psychologique. La situation se serait ensuite envenimée, puis l’homme serait devenu agressif physiquement.

« Je me disais que j’avais fait quelque chose de mauvais pour le faire exploser », raconte-t-elle, précisant qu’elle se doit de taire de nombreux détails pour ne pas nuire au processus judiciaire en cours.

Préparation au procès

Cette semaine, celle qui a fait fortune en devenant l’une des premières influenceuses québécoises à vendre ses vêtements sur Instagram a révélé qu’elle préparait son témoignage en vue du procès.

« Je suis présentement à mon rendez-vous avec la police pour la préparation du procès et je dois tout réécouter les vidéos, c’est très long, mais j’ai le droit d’utiliser mon cellulaire pour me changer les idées un peu quand je deviens trop émotive », a-t-elle écrit sur Instagram.

–Avec la collaboration de Christian Plouffe

« Je dois admettre que c’est très effrayant, mais ça vaut la peine, tout ce que je fais, je le fais pour [...] les autres femmes effrayées de dénoncer la violence conjugale. J’étais effrayée aussi [...]. »

« La raison pour laquelle je vais toujours de l’avant avec ce procès, c’est que je sens une forme de pression à l’effet que plusieurs femmes vivent dans un cycle de violence conjugale et j’ignore si elles pourront s’en sortir. »

« Je peux vous promettre que peu importe à quel point c’est difficile sur le coup, ça vaut la peine et je ne le regrette pas. »

« Si vous êtes effrayée de dénoncer parce que vous ignorez ce qui arrivera : foncez, tout ira pour le mieux, ça ne peut pas être pire, je vous le jure. »

–Elisabeth Rioux, sur Instagram cette semaine

SI VOUS AVEZ BESOIN D'AIDE

SOS violence conjugale: 1 800 363-9010

