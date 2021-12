Vents violents: près de 70 000 foyers sans électricité

Conséquence des vents violents qui ont balayé la province durant le week-end, près de 70 000 d’Hydro-Québec étaient toujours privés d’électricité lundi matin, selon la société d’État.

Jusque-là, Hydro-Québec a réussi à rétablir le courant pour plus de 330 000 clients, soit 80 % des foyers touchés par les pannes.

Les régions les plus touchées sont l’Outaouais avec 21 000 clients, les Laurentides (17 000 clients) et la Montérégie (13 000 clients), alors qu’à Montréal, on a enregistré plus de 1100 foyers plongés encore dans le noir.

Quelque 600 travailleurs d’Hydro-Québec seront à pied d’œuvre, alors que des renforts viendront prêter main-forte en provenance de l’est du Québec, moins touchés par les rafales de vents violents.

Hydro-Québec annonce également des équipes mobilisées au Nouveau-Brunswick.

«Il nous reste plus de 1600 sites où nous devons intervenir. Plusieurs de ces sites sont situés dans des secteurs éloignés et les réparations, parfois très longues, ne redonneront le service qu'à un petit nombre de clients», a indiqué dans un communiqué la société d’État, lundi.

Écoles fermées

Les pannes qui sévissent forcent la fermeture de quelques écoles de la Montérégie. Le Centre de services scolaire des Grandes-Seigneuries avait déjà annoncé, dimanche, la fermeture d’écoles.

Ce sont trois établissements scolaires qui sont fermés pour la journée.

