L'Ontario recrutera des immigrants entrepreneurs dans sa province

L’Ontario s’est engagé mardi à recruter 100 entrepreneurs étrangers pour démarrer des entreprises dans la province, à la condition que chaque immigrant sélectionné investisse un montant minimum de 200 000 $ dans son entreprise.

Selon le gouvernement Ford, cette initiative permettrait d’investir près de 20 millions $ dans l’économie locale tout en créant de nouveaux emplois pour les secteurs situés à l’extérieur de la région du Grand Toronto.

«Résolus à reconstruire en mieux, nous voulons que l’ensemble des Ontariennes et des Ontariens – peu importe où ils vivent – trouvent une carrière gratifiante et rémunératrice dans leurs collectivités», a déclaré par voie de communiqué Monte McNaughton, ministre du Travail, de la Formation et du Développement des compétences.

Ce projet de deux ans servira à l’achat d’entreprises ou à la création de nouvelles compagnies par les entrepreneurs étrangers, plus particulièrement dans les communautés qui ont été touchées par les pertes d’emploi en raison de la COVID-19.

Les candidats choisis pourront par la suite être nommés pour la résidence permanente sous un délai de 18 à 20 mois de l’exploitation de leur entreprise dans la province.

Afin de combler la pénurie de main-d’œuvre, le ministre McNaughton en a également profité pour demander à Ottawa de doubler l’allocation actuelle du programme pour 2022.

Plus de 100 000 immigrants ont reçu le statut de résident permanent par Ottawa, mais seul 8600 d’entre eux ont été désignés dans le cadre du Programme ontarien des candidats à l’immigration, a rappelé le gouvernement provincial.