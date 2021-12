2022, l’année de l’espoir pour ExpoCité

Après un achalandage fortement diminué pendant la pandémie et un déficit de 2,2 millions $ en 2021 à ExpoCité, on espère maintenant un retour à l’équilibre budgétaire et à la fréquentation régulière sur le site en 2022.

«On est obligés de garder espoir», lance la directrice du site, Catherine Chénier. «La signature des contrats au Centre de foires, ça se passe bien. Les pronostics sont encourageants pour 2022», a-t-elle exposé lors d’un comité plénier à l’hôtel de ville.

Malgré l’incertitude liée au variant, qui plane toujours, Mme Chénier s’encourage avec divers éléments positifs : des événements ont pu être tenus depuis septembre, le Centre Vidéotron annonce plusieurs spectacles, le Grand Marché n’a jamais fermé et le Pavillon de la jeunesse a continué d’opérer, même en été, rapportant quelque 100 000 $.

Achalandage

L’achalandage pendant la pandémie est «parcellaire» et complexe à mesurer, parce qu’en temps normal, on mesure l’achalandage avec les revenus de billetterie et de stationnement. Ces guichets ont été désertés avec la gratuité du stationnement et les événements grand public très peu nombreux, selon Mme Chénier. L'achalandage sera précisé lors de la publication du rapport annuel, au premier trimestre. Mais il «semblait fondre comme neige au soleil» en 2020-2021. Quoique 450 000 personnes se sont déplacées pour se faire vacciner à la clinique installée dans le Centre de foires. «Ça va peser lourd» dans les chiffres d’achalandage.

Ainsi, alors que des événements ont été annulés en 2020 et 2021, l’année 2022 s’annonce pour être la période où ceux-ci seront repris, a indiqué Mme Chénier. C’est pourquoi elle s’attend à un retour de l’achalandage régulier, qui tourne autour de 2 millions de visiteurs. «Je souhaite qu’on finisse par atteindre ce chiffre magique le plus rapidement possible. Je vais tout faire pour y arriver dans la prochaine année. Par contre, il y a beaucoup de choses qu’on ne maîtrise pas.»

Budget équilibré

En 2021, il semble que le déficit anticipé de 2,2 millions $ se concrétisera.

«En 2022, l’objectif ambitieux qu’on s’est donné, c’est d’avoir un budget équilibré», a mentionné Mme Chénier. Elle espère qu’ExpoCité dégagera des profits en 2023.

Quant au Grand Marché, après des débuts difficiles, plombés par la pandémie, «les indicateurs sont au vert» pour l’avenir, a mentionné Mme Chénier, qui note que les critiques sur la «froideur» de l’endroit ont été entendues et corrigées grâce à l’ajout de microactivités pour animer les lieux. «Le Grand Marché est jeune et a vécu une pandémie. On va leur donner l’opportunité d’apprendre avec ces analyses.»

