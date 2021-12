FRENETTE, Guy



À l'hôpital Régional de Portneuf, le 10 décembre 2021, à l'âge de 69 ans, est décédé monsieur Guy Frenette, fils de feu monsieur Alphonse Frenette et de feu madame Thérèse Savard. Il demeurait à Cap-Santé. Monsieur Frenette laisse dans le deuil, son fils Dany Frenette; sa sœur: Murielle Frenette (Michel Lanouette), ses frères: Michel Frenette (Germaine Petitclerc), Gérald Frenette (Lina Groleau) et Jacques Frenette; la mère de son fils: Gertrude Denis, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. Remerciement au personnel du 3e étage, soins palliatifs, de l'hôpital Régional de Portneuf pour les bons soins et leur humanisme. Monsieur Frenette ne sera pas exposé.sous la direction de laLes cendres seront inhumées au cimetière paroissial à une date ultérieure. Vous pouvez exprimer votre sympathie en offrant un don à la Fondation santé Portneuf, 700, rue Saint-Cyrille, Saint-Raymond (Québec) G3L 1W1 https://fsssp.ca/ . Les formulaires seront disponibles à l'église.