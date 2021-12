50 000 $ en bourses

La Ville de Lévis a souligné les accomplissements sportifs de 58 athlètes à l’occasion de la cérémonie annuelle du programme de remise de Bourses aux athlètes ambassadeurs de Lévis, le 8 décembre dernier. Des bourses totalisant une somme de 50 000 $ ont été remises à ces athlètes ambassadeurs reconnus par le ministère de l’Éducation du Québec (MÉQ) et identifiés dans l’une des catégories Excellence, Élite, Relève et Espoir.

La Ville est également associée à la Fondation B.S.R. qui sollicite les gens d’affaires du secteur privé pour compléter le financement des bourses en soutien aux athlètes lévisiens. Sur la photo, de gauche à droite, rangée arrière : Jeannot Demers, conseiller municipal et président de la Fondation B.S.R., Gilles Lehouillier, maire de Lévis, Karine Lavertu, conseillère municipale et vice-présidente de la Commission consultative de l’activité physique, du sport et du plein air, Marc Durand, journaliste, chroniqueur, animateur, réalisateur et conférencier. Rangée avant : Aurélie Poiré, athlète ambassadrice dans la catégorie Relève (taekwondo), Mathis Turcotte, athlète ambassadeur dans la catégorie Espoir (athlétisme), et Rose Laliberté-Roy, athlète ambassadrice dans la catégorie Élite (patinage de vitesse longue piste).

Innovation en alimentation

Photo courtoisie

C’est lors du récent Gala des prix Innovation en alimentation 2021 du Conseil de la transformation alimentaire du Québec (CTAQ) que François Bédard et Laurent Dallaire (de gauche à droite sur la photo), cofondateurs de l’entreprise Innodal, ont reçu le prix dans la catégorie Technologie et productivité. Depuis plusieurs années, Innodal travaille dans ses laboratoires de Lévis à développer des solutions, des facilités pour conserver plus longtemps les aliments. La solution anti-Listeria INNEO agit comme un bouclier garantissant ainsi la protection microbiologique des aliments propres à la consommation. Innodal propose des solutions naturelles pour assurer la bioconservation et la sécurité des aliments en utilisant des antimicrobiens naturels provenant de probiotiques. Renseignements : www.innodal.com/fr/accueil

« De tout cœur avec toi »

Photo courtoisie

La majorité des joueurs de l’équipe Le Lauvien, édition 1978-79, se sont rassemblés récemment à Laurier-Station afin de soutenir l’un de leur coéquipier de l’époque, Jacques Boisvert, qui lutte présentement contre un cancer. Les joueurs ont signé l’affiche qui représente un grand cœur avec l’en-tête : L’équipe du Lauvien est de tout cœur avec toi. Sur la photo, de gauche à droite : Johnny Leclerc, Jacques Boisvert, ex-joueur de la défense, Jacques Nault, de l’ex-Hôtel Phil Ray, et Michel Desrochers, président fondateur du club hockey Le Lauvien.

En souvenir

Photo courtoisie

Le 14 décembre 1961. Élue dans Jacques-Cartier lors d’une élection partielle suscitée par la mort de son père, Claire Kirkland Casgrain (photo) est la première femme députée à Québec. Elle aura aussi été la première Québécoise à avoir droit à des funérailles nationales.

Anniversaires

Photo courtoisie

Carole Vézina (photo) de Carole Vézina, stratège en commercialisation et placement média... Jeannot Lessard de Groupe TVA, 57 ans... Kim St-Pierre, ex-gardienne de but, trois fois médaillée d’or olympique et cinq fois championne du monde de l’IIHF, 43 ans... Émilie Heymans, médaillée de bronze avec Blythe Hartley en plongeon synchronisé sur 10 m en 2004, aux JO d’Athènes, 40 ans... Germain Houde, comédien québécois, 69 ans... Steve MacLean, astronaute canadien, 67 ans... Jane Birkin, actrice et chanteuse britannique francophone, 75 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 14 décembre 2020 : Alpha Boucher (photo), 77 ans, comédien québécois vu dans Les Brillant, Symphorien et Terre humaine, entre autres... 2019 : Mgr André Gaumond, 83 ans, archevêque émérite de Sherbrooke... 2017 : Louis-Paul Neveu, 86 ans, député fédéral de Shefford (1965-1968)... 2015 : Glen Sonmor, 86 ans, hockeyeur canadien (Rangers NY) et entraîneur (AMH-LNH) avec Minnesota... 2013 : Jacques Proulx, 78 ans, un des grands noms de la radio québécoise... 2013 : Peter O’Toole, 81 ans, acteur irlandais (Laurence d’Arabie)... 2011 : Joe Simon, 98 ans, bédéiste américain... 2005 : Valérie Gignac, 25 ans, policière, native de Québec, au service de la Ville de Laval... 2002 : Suzanne Langlois, 74 ans, comédienne québécoise... 1996 : Gaston Miron, 68 ans, poète québécois... 1989 : Andreï Sakharov, 68 ans, académicien soviétique... 1985 : Roger Maris, 51 ans, ancien joueur étoile des Yankees de New York (1960-1966).