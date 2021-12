Bombardier s’est complètement transformé pendant la pandémie

L’ancien PDG d’Hydro-Québec, nommé à la tête de Bombardier alors que la pandémie venait tout juste de frapper le Québec, a procédé à la transformation majeure du fleuron québécois au cours des derniers mois.

• À lire aussi: Le nouveau PDG de la Banque Nationale achète des actions

Arrivé à la tête de Bombardier en avril 2020, alors que l’action était sous les 50 cents, trop endetté, et que la pandémie secouait la planète, son mandat s’annonçait compliqué.

«J’ai été nommé le 13 mars, date anniversaire du début de la pandémie. Les fermetures des écoles des bureaux. Trois semaines plus tard je débutais», raconte Éric Martel en entrevue à Mario Dumont.

Malgré le contexte mondial difficile, le nouveau PDG avait un avantage : il connaissait bien l’entreprise pour y avoir œuvré pendant 15 ans avant de quitter pour un contrat de cinq ans chez Hydro-Québec.

«J’étais président de la division des jets d’affaires, j’avais aussi travaillé du côté des trains quand j’ai commencé ma carrière chez Bombardier.»

Nouveau président directeur-général, Éric Martel avait un mandat : compléter les transactions qui avaient été annoncées, dont la vente de la division des trains à Alstom. Une tâche qui s’annonçait complexe.

«Quand je suis arrivé, beaucoup de gens pariaient qu’on ne serait pas capables de réaliser les transactions qu’on avait déjà annoncées, soit de vendre à Alstom toute la division ferroviaire et de vendre nos appareils CRJ à Mitsubishi, parce qu’on est en pandémie. Ça nous a pris plusieurs mois», admet-il.

L’argent de ces ventes a permis d’éponger la dette de l’entreprise, et lui permettre de rebondir.

«On s’était trop endettés pour la grosseur de l’organisation. En vendant ces actifs-là on a remboursé de la dette. Ce qui fait qu’aujourd’hui, c’est assez formidable! Un an et demi plus tard, on est dans une position complètement différente. La société va extrêmement bien et en plus de ça le marché des avions d’affaires va très bien.»

Après avoir vendus les trains, le programme CRJ et son usine de Belfast, Bombardier se concentre désormais sur la fabrication des avions privés.

Qui achète les achètent? Le groupe de Warren Buffet, par exemple, qui a pris livraison d’avions Global 6500.

«On a un carnet de commande qui s’est regarnis dans la dernière année», assure Éric Martel.

Si la C Series, l’un des projets les plus imposant de Bombardier au cours des dernières années n’a pas été un succès escompté, il demeure une réussite d’ingénierie, selon le PDG.

«Ça été un programme extrêmement difficile pour Bombardier. Ça l’a mis toute la compagnie en péril pour un moment. Ça n’a pas été un succès commercial pour nous, mais sur le plan technologique, ça été un succès monstre. C’est le génie québécois. Il a été développé en très grande majorité à Montréal avec nos ingénieurs.»

La C Series a été vendue à Airbus pour finalement devenir le Airbus A220.

En plus des avions privés, Bombardier veut focaliser sur ses centres de services un peu partout dans le monde, un secteur particulièrement lucratif pour l’entreprise québécoise.

Transformation de Bombardier

Chiffre d’affaires en 2019: 16 G$

Chiffre d’affaires 2021: entre 6 et 6,5 G$

La division des trains vendue à Alstom

Les programme des jets CRJ Series vendus à Mitsubishi

14 000 employés mondialement

8000 employés au Québec

2000 employés à Toronto

À VOIR AUSSI...