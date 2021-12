Cliniques de dépistage achalandées: des tests rapides pour ceux qui ont des symptômes

Le CIUSSS de la Capitale-Nationale distribuera désormais des tests de dépistage rapides aux personnes en attente dans les centres désignés et qui présentent des symptômes compatibles de la COVID-19, lors de fortes périodes d’achalandage.

Cette décision survient alors que la clinique désignée du parc Colbert est prise d’assaut, depuis lundi. Au plus fort de la journée lundi, l’attente était d’environ deux heures. La file d’attente s’est même étirée jusqu’à l’autoroute Robert-Bourassa.

«On a bon espoir, avec cette méthode-là, de pouvoir arriver à agir plus rapidement et mieux contrôler cet achalandage», indique Mélanie Otis, porte-parole au CIUSSS-CN.

Mardi en matinée, l’attente était encore longue, alors que le CIUSSS-CN évaluait les délais les plus importants à environ une heure et demie.

Depuis lundi en fin de journée, des employés de la clinique de dépistage ont la responsabilité d’aller à la rencontre des gens en attente et d’évaluer s’ils répondent aux critères pour avoir un test rapide.

«Si les gens répondent aux critères, ils sont dirigés vers une autre file d’attente et, à ce moment-là, on leur remet la trousse et les explications qui vont avec», poursuit la porte-parole.

La patience à l’épreuve

Les gens prenaient leur mal en patience, alors que plusieurs ignoraient que le centre du parc Colbert était aussi achalandé.

«Ça fait 45 minutes que j’attends. Je me suis fait prendre», laisse tomber Christian Bélanger, qui s’est présenté au centre en milieu d’avant-midi. Il ignorait qu’il y aurait autant de gens à vouloir se faire dépister.

Une autre dame revenait pour une deuxième journée consécutive, alors qu’elle patientait dans sa voiture depuis une trentaine de minutes.

«Toute ma famille est positive, donc je reviens me faire tester», se résigne-t-elle.

De son côté, Frédéric D’Amour se questionnait sur la façon de gérer les files d’attente, qui arrivaient des deux directions de l’avenue Dalton.

«C’est mal géré, les gens arrivent de l’autre côté et ils dépassent tout le monde», observe-t-il.

Par ailleurs, il y avait également de la confusion sur place, alors que plusieurs personnes affirmaient avoir pris un rendez-vous en ligne pour la clinique du parc Colbert. La situation s’explique fort probablement par la possibilité de faire un préenregistrement sans rendez-vous pour ce site.

«La préinscription permet aux gens d’entrer [à l’avance] les informations demandées au centre de dépistage. Donc, ça prend moins de temps une fois sur place», fait valoir la porte-parole.

À 11h mardi matin, plus de 150 tests rapides avaient été distribués et près de 500 dépistages effectués du côté du parc Colbert.

Pour la même période, c’est près de 300 dépistages qui ont été effectués à la clinique Dalhousie. Les délais sont un peu moins importants, avec un maximum d’une heure d’attente avant d’être dépisté.

Les bilans quotidiens de covid-19 demeurent toujours élevés pour les régions de la Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches, avec 86 et 194 nouveaux cas respectivement.

Il s’agit d’un bon encore important, pour Chaudière-Appalaches, alors que le bilan de lundi faisait état de 119 nouveaux cas.