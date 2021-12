Coupable d'avoir menacé une journaliste sur les réseaux sociaux

Un individu qui a menacé sur les réseaux sociaux la journaliste de TVA Kariane Bourassa a reconnu sa culpabilité, mardi, et s’il a vu le juge surseoir au prononcé de la peine, il devra tout de même effectuer 30 heures de travaux communautaires.

En plein cœur de l’été 2020, deux individus se sont approchés de la journaliste alors qu’elle couvrait une manifestation anti-masque puis, sous l’œil des caméras, ils lui ont fait une accolade non désirée.

Un geste qui a été décrié par certains sur les réseaux sociaux, mais qui a aussi permis à plusieurs de s’exprimer négativement envers la journaliste. Guillaume Lagacé a été l’un d’eux.

Non seulement l’homme de 27 ans a traité la jeune femme de «lâche» et de «stupide», mais il a également écrit, à tort, que les deux hommes aperçus à la caméra étaient «le conjoint et le beau-frère» de la victime et qu’il allait s’en prendre à eux.

«On va les battre tantôt. On est une criss de gang, ça va saigner», a-t-il notamment mentionné.

Des propos menaçants qui ont eu de lourdes conséquences pour la journaliste qui a même remis en question sa profession pour «protéger ses proches».

En défense, Lagacé - qui a admis au magistrat ne pas être vacciné - s’est lui aussi exprimé devant le Tribunal.

Le Lavallois qui travaille comme rénovateur a présenté ses excuses à la victime en précisant que, «sur le coup, il n’avait pas réalisé que de simples mots pouvaient avoir de telles conséquences. «Je réalise aujourd’hui que la liberté d’expression a certaines limites», a-t-il dit.

En plus des travaux communautaires, Lagacé – qui ne possède pas d’antécédent judiciaire- devra s’astreindre à une période de probation de 18 mois au cours de laquelle il lui sera interdit d’entrer en contact avec la journaliste ou encore d’y faire référence sur les réseaux sociaux.