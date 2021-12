COVID-19: l’autotest nasal de Roche approuvé par Santé Canada

La pharmaceutique Roche a annoncé lundi que le test à domicile contre la COVID-19 a été approuvé par les autorités sanitaires canadiennes.

L’autotest nasal antigénique SRAS-CoV-2 permet de se tester à l’aide d’un écouvillon nasal et d’obtenir des résultats fiables en 15 minutes pour les patients symptomatiques ou pas.

Le test rapide constitue une solution de rechange pour les personnes à risque qui peuvent effectuer des tests fréquents sans avoir à consulter un professionnel de la santé, alors que les structures sanitaires sont de plus en plus achalandées.

Les résultats du test ont été mesurés dans trois études cliniques et ont démontré une sensibilité relative de 94,9 % à 100 % dans les trois cas, a précisé l’entreprise basée à Laval.

«L'approbation de ce test à domicile est une avancée importante dans la réponse du Canada à la pandémie de COVID-19, car les tests restent cruciaux pour empêcher sa propagation», a indiqué par communiqué Peter Geimer, directeur national des soins de santé, biologie délocalisée, chez Roche Diagnostics.

«Ce test offre un outil supplémentaire aux méthodes de dépistage actuelles déjà en place et facilite les tests dans les endroits où les instruments de laboratoire ne sont pas disponibles et où des résultats rapides sont nécessaires, tels que les institutions de soins de longue durée, les établissements d'enseignement comme les universités et autres lieux de rassemblement», a expliqué Michele D'Elia, directeur principal, affaires médicales et scientifiques chez Roche Diagnostics.