Dans la mire du CH? «Le joueur de centre rêvé»

«C’est le joueur de centre rêvé. J’ai beau chercher, je ne lui trouve pas vraiment de faiblesse notable.»

Cette déclaration d’un recruteur de l’Ouest pourrait difficilement être plus élogieuse.

Elle vise Logan Cooley, un Américain de 17 ans natif de Pittsburgh qui, selon plusieurs intervenants du monde du hockey, doit être considéré comme l’un des meilleurs espoirs en vue du prochain repêchage de la Ligue nationale de hockey (LNH).

En date de mardi, le jeune homme était non seulement en tête des buteurs du programme de développement américain, mais il affichait aussi le deuxième meilleur différentiel de son équipe : un retentissant +20.

Ce qui est plaisant, avec ces deux statistiques, c’est qu’elles sont parfaitement représentatives de ce que Cooley apporte sur une patinoire : un rendement offensif des plus solides et une implication défensive largement au-dessus de la moyenne.

À quelques mois de l’encan 2022, le patineur nous a généreusement ouvert les portes de sa réalité.

Un coffre à outils très bien rempli

Oui, Logan Cooley peut faire mal à ses adversaires de plusieurs façons sur une patinoire.

Patineur explosif, il excelle en transport de rondelle et est d’ailleurs le joueur sur lequel ses coéquipiers s’appuient pour amener l’«objet» en zone adverse lors des avantages numériques.

«Il a une vitesse de pointe dévastatrice, mais il est aussi très rapide dans sa façon de créer des jeux. Il n’est pas costaud, mais son centre de gravité très bas le rend difficile à déplacer. Il devra ajouter quelques livres à sa charpente, oui, sauf qu'il joue toujours à un rythme très élevé et son match ne connaît pas de temps morts», ajoute un recruteur du circuit Bettman contacté dans le cadre de ce reportage.

Le joueur de centre est également doté de bonnes mains et n’a aucun problème à devoir gérer des situations où il se retrouve en espaces restreints. Son tir des poignets, aussi lourd que précis, est aussi une arme non-négligeable.

D’ailleurs, ce fameux lancer, jure Cooley, a atteint des standards aussi élevés grâce à un travail acharné effectué dans l’ombre. C’est donc loin d’être un hasard s’il a déjà plus que triplé sa production de buts de la saison dernière (il compte déjà 14 buts en 20 matchs).

«Mon été s’est résumé à deux choses : l’entraînement musculaire et lancer des rondelles à répétition. Je ne faisais que ça! J’ai pris beaucoup de force et j’ai ajouté du muscle à ma charpente. J’ai aussi développé une grande confiance en mon tir, ce qui fait que je l’utilise beaucoup plus cette année.»

Une métamorphose... plus que salutaire

Logan Cooley, vu l’avez lu plus haut, c’est toutefois plus que des buts et des points.

Efficace au cercle des mises en jeu, le pivot est également très rigoureux lors de ses replis défensifs et sur son échec-avant. Il accorde aussi une grande importance au support qu’il offre à ses défenseurs près de son filet.

En date d’aujourd’hui, c’est d’ailleurs cette polyvalence qui fait de Cooley un espoir si bien coté par les experts. Mais il n’a pas toujours affiché cette fiabilité. Oh non!

«Avant d’arriver au sein du programme de développement américain, j’étais un joueur strictement offensif. Mais mon entraîneur Adam Nightingale a tout changé. Il a travaillé avec moi sur tous les petits détails possibles et m’a fait comprendre ce que je devais faire pour être perçu comme un joueur intéressant.

«Il a mis beaucoup de temps sur mon cas dans les entraînements et après les séances. Aujourd’hui, je suis fier de dire que je me considère aussi bon défensivement qu’offensivement.»

L’un des dépisteurs sondés abonde dans le même sens.

«C’est un centre de la nouvelle génération. Rapide, intelligent et conscient défensivement. Un excellent choix pour une équipe désirant un attaquant efficace dans les trois zones.»

Et quel type d’impact pourrait-il avoir dans la LNH?

«Il jouera sur l’un des deux premiers trios. Je le vois devenir un genre de Mathew Barzal.»

Si l’entraîneur de Cooley a, comme il le mentionne, joué un grand rôle dans son cheminement, il ne faudrait surtout pas négliger la génétique et les liens familiaux de l’Américain dans cette évolution. Laissons-le nous parler de l’historique hockey de sa famille.

«J’ai une famille qui ne vit que pour le hockey! L’un de mes frères joue dans la NCAA avec Ohio State. Mon autre frère évolue dans la NAHL pour les Ice Wolves du Nouveau-Mexique. J’ai aussi deux oncles qui ont atteint le niveau universitaire américain.»

Autrement dit, il n’a probablement jamais manqué de conseils et... de partenaires de jeu!

«Je fais tout pour être le premier»

Le repêchage 2022 de la LNH aura lieu en juin prochain. Comment Cooley gère-t-il toute l’attention le rattachant à cet événement?

«Je ne regarde pas les différentes listes et les articles à mon sujet. Je me concentre sur ce que je peux contrôler. Ma mentalité est qu’un homme concentré finit toujours par atteindre ses objectifs. Mais tu peux demander à tous les gars de ce repêchage et ils te diront que l’encan occupe leurs pensées!»

D’accord, il ne regarde pas les listes. Mais s’il avait à dresser la sienne, où se classerait-il? Sa réponse est intéressante.

«Je ne sais pas si je serai le numéro 1, mais ce que je sais, c’est que je fais absolument tout pour que ce soit le cas! Au gymnase, sur la patinoire... Je ne néglige rien! Le choix appartient cependant aux directeurs généraux de la LNH.»

«Ça veut dire énormément pour moi»

Il y a quelques jours, le jeune homme a été invité au camp final de l’équipe nationale junior américaine. Malgré son jeune âge, son objectif est clair.

«Ça veut dire énormément pour moi. Toute ma famille regarde le tournoi depuis plusieurs années. Évidemment, mon but est d’être sélectionné par l’équipe et de faire tout ce que je peux pour que les États-Unis ramènent la médaille d’or à la maison.»

Parlant de nos voisins américains, Cooley cite justement un joueur du pays de l'Oncle Sam lorsqu’on lui demande de quel patineur de la LNH il inspire son jeu.

«Patrick Kane est probablement le meilleur joueur américain de l’histoire. C’est difficile de me comparer à lui, mais je perçois dans nos styles de jeu plusieurs aspects similaires et c’est quelqu’un sur qui je me base beaucoup pour progresser.»

«Le joueur de centre rêvé»

Dangereux avec la rondelle, efficace sans. Peut-on demander mieux, pour un joueur de centre?

Pas selon le recruteur œuvrant dans l’Ouest.

«Cooley, c’est le joueur de centre rêvé. J’ai beau chercher, je ne lui trouve pas vraiment de faiblesse notable.»

Le message est lancé aux différentes équipes de la LNH. Mais celles-ci ont intérêt à ne pas hésiter trop longtemps le jour du repêchage, car Cooley risque fort bien de s’envoler très tôt.

En attendant le jour «J», l’adolescent, qui aurait bien aimé faire carrière en tant que golfeur professionnel n’eût été de son grand talent sur la glace, a déjà assuré ses arrières en s’engageant avec l’Université Notre-Dame en vue de la prochaine saison.

«Ils ont un programme hockey béton et ont permis à plusieurs joueurs d’atteindre la LNH.»

Mais en se basant sur ce qu’on voit et entend depuis quelques mois, Logan Cooley fera plus qu’«atteindre la LNH». Il y brillera.

À VOIR AUSSI