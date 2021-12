Des hausses de coût jusqu’à 25 % sur les jouets d’enfants

Que vous ayez déjà fait vos emplettes de Noël ou non, sachez qu’il vous en coûtera de 10 à 25 % plus cher pour gâter les enfants et les plus grands cette année.

« On a fait deux augmentations de prix à nos clients cette année, on n’a pas le choix, ça nous pop dans la face », lance Marc Fournier, patron des Éditions Gladius.

L’entreprise québécoise conçoit, fabrique, importe et distribue des jeux et des jouets aux quatre coins de la province depuis 25 ans.

« On n’a pas augmenté nos prix les dix premières années, et depuis, on se maintenait à une augmentation aux deux ans », ajoute-t-il.

« Tout coûte plus cher », du transport aux matières premières. Même les délais pour obtenir du carton sont passés d’une semaine à deux mois.

« Qu’on fabrique le produit ici ou non, les hausses peuvent représenter de 10 à 20 % pour le consommateur », fait valoir M. Fournier.

Il donne l’exemple d’un jeu de société qui est passé de 14,99 $ à 17,99 $ cette année.

Certains produits ont même connu des hausses grimpant jusqu’à 25 %.

Hausses généralisées

Au Saguenay, une copropriétaire de six boutiques Galerie du jouet constate que les hausses de prix sont généralisées chez ses fournisseurs.

« J’en ai plus d’une centaine et ils ont presque tous augmenté leurs prix. Ceux qui ne l’ont pas fait nous ont déjà écrit pour 2022 », indique Audrey Tremblay.

Photo courtoisie

Si ses rayonnages sont encore pleins, ce n’est pas le cas de ceux du grand magasin Benjo, à Québec.

La copropriétaire Valérie Hamel dit avoir absorbé la majorité des hausses, mais remarque que les clients « ont commencé à magasiner plus tôt cette année ».

À Montréal, le propriétaire de la boutique Tik Tak Toc absorbe lui aussi les hausses.

« C’est trop gênant de les refiler aux clients, mais je ne pourrai pas faire ça tout le temps », lance Philip Strauss.

Lui aussi a reçu beaucoup de listes de prix à la hausse de la part de ses fournisseurs cette année.

Même le géant Costco n’est pas épargné. La semaine dernière, l’entreprise américaine a annoncé que certains jouets et articles saisonniers ne seraient pas offerts avant Noël.

L’enseigne dit avoir dû jongler avec la crise maritime et la rareté des conteneurs, des retards de livraisons, des pénuries de matières premières, la hausse du coût de la main-d’œuvre, le manque de chauffeurs de camion ainsi que les perturbations causées par la COVID-19.

EXEMPLES DE PRODUITS EN HAUSSE

Pâte à modeler Tutti Frutti, 4 pots

7,99 $ en avril

en avril 9,99 $ en décembre

en décembre Hausse de 25 %

Jeu de poches 2 en 1 action 500

46,99 $ en avril

en avril 54,99 $ en décembre

en décembre Hausse de 17 %

Cartes Pokémon, paquet booster