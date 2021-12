Hausse de taxe de 1 % à Baie-Comeau

Les citoyens de Baie-Comeau devront composer avec une hausse de taxe de 1 %, ont décidé les élus réunis en conseil municipal lundi soir.

Ce faisant, le propriétaire d’une maison évaluée à 167 000 $ devra débourser 71 $ de plus l’an prochain.

La Ville tablera, pour 2022, sur un budget d’environ 75,5 millions $m, en légère baisse par rapport à 2021.Par contre, des investissements au poste électrique Bégin et la vente prochaine d’électricité pour des entreprises de cryptage et cryptomonnaie (blockchain) devraient gonfler les coffres de 3 millions $, si tout va comme prévu.

Le nouveau conseil se tournera vers le plein air et le tourisme pour attirer de nouveaux citoyens et conserver ceux qui sont déjà établis. Un poste de responsable de l’environnement et du développement durable sera aussi mis en place.

Les employés du défunt Jardin des Glaciers et de Croisières Baie-Comeau, eux, seront réaffectés dans un nouveau service des communications élargi. Le budget de 367 000 $ du Jardin des glaciers financera ce nouveau département et permettra aussi de créer un fonds de développement en lien avec ces nouvelles priorités.

Le maire Yves Montigny a aussi affirmé qu’il a entendu le message des citoyens sur l’état des routes. Une somme de près de 6 millions $ a donc été réservée pour la réfection des rues l’an prochain.