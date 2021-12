HEXO poursuit son ménage et encaisse une perte de 117 M$

La société HEXO poursuit son ménage au sein de sa haute direction. Deux mois après le départ du PDG et cofondateur, Sébastien St-Louis, c’est au tour du chef de la direction financière de quitter l’entreprise de cannabis.

• À lire aussi: Le producteur de pot HEXO courtise Québec

• À lire aussi: Santé Canada se penche sur le cas d’HEXO

Mardi, le plus important fournisseur de la Société québécoise du cannabis (SQDC) a dévoilé les résultats financiers pour son premier trimestre 2022.

Au cours de cette période, clos le 31 octobre, la compagnie a enregistré des ventes de 50,2 millions $CAN et elle a, malgré tout, encaissé une perte de 116,9 millions $. Un an plus tôt, elle avait été de 4,2 millions $.

Pour rassurer les investisseurs, HEXO affirme avoir mis en place un nouveau plan stratégique afin de «renforcer» son bilan financier et «d’accélérer sa transformation». La compagnie dit travailler avec des banques d’investissement «pour réduire son surendettement».

Ces dernières semaines, des responsables ont notamment eu une discussion avec le gouvernement Legault pour un possible soutien financier. Une rencontre a eu lieu avec le ministre de l’Économie Pierre Fitzgibbon, le 8 novembre.

Québec aurait aussi cogné à la porte de plusieurs investisseurs privés afin qu’ils injectent de l’argent dans cette société. HEXO souhaiterait que le gouvernement prenne une participation dans son capital-actions.

Rappelons qu'à la fin octobre, un rapport publié par l'auditeur PricewaterhouseCoopers soulevait un «doute substantiel sur [l]a capacité [d’HEXO] à poursuivre son exploitation».

«Dans le cadre de notre nouveau plan stratégique, [...] nous prenons des mesures immédiates afin de renforcer notre situation en matière de capital, améliorer nos opérations, accélérer notre croissance organique et mener à bien notre transformation», mentionne dans un communiqué le PDG, Scott Cooper.

Reliée à un proche des Hells Angels

Cet automne, notre Bureau d’enquête a révélé que la Sûreté du Québec avait alerté Ottawa sur le fait qu’HEXO avait acquis au printemps dernier l’entreprise ontarienne Redecan, reliée à un proche des Hells Angels.

La société québécoise affirmait, pour sa part, qu’il n’existait «aucune relation d’affaires entre HEXO et la personne en question». Ce dossier est maintenant sous la loupe de l’Unité permanente anticorruption (UPAC).

Depuis plusieurs mois, HEXO cherche à améliorer ses finances. Elles sont sous pression depuis les acquisitions de 48North, Redecan et Zenabis Global. Une importante restructuration à l’interne est d'ailleurs en cours.

En octobre, la société avait annoncé le départ de M. St-Louis comme PDG. C’est Scott Cooper, ex-patron de Truss Beverages, qui a pris les commandes. Le chef des opérations, Donald Courtney, a également remis sa démission.

Selon différents médias, le départ de M. St-Louis était survenu quelques semaines après une lettre transmise par Adam Arviv, un investisseur activiste, au conseil d’administration d’HEXO, qui aurait remis en doute les compétences du PDG ainsi que sa vision avec les actionnaires.

Mardi, l’entreprise a annoncé que Trent MacDonald cessera d'occuper son poste de directeur financier à partir du 11 mars. Son successeur n'a pas été encore nommé.

La compagnie a annoncé les nominations de Jackie Fletcher au poste de vice-présidente, science et technologie, et de John Bell en tant que nouveau président du conseil d'administration.

HEXO espère que son plan de restructuration lui permette de dégager des flux de trésorerie positifs au cours des quatre prochains trimestres.