La LNH aux Jeux olympiques: le scepticisme gagne les joueurs

L’incertitude reliée à une quarantaine prolongée en Chine dans le cas d’un résultat positif à la COVID-19 préoccupe de plus en plus de joueurs de la Ligue nationale de hockey (LNH) quant à une participation aux Jeux olympiques de Pékin.

La LNH doit révéler ses intentions à ce sujet dans les semaines à venir et l’échéance pour ce faire – sans pénalités financières – est le 10 janvier. Aussi, le nombre de cas de coronavirus est en augmentation dans le circuit Bettman; d’ailleurs, les Flames de Calgary sont en congé forcé actuellement, tandis que les Sénateurs d’Ottawa et les Islanders de New York ont vécu une mésaventure similaire auparavant.

Certains hockeyeurs interrogés relativement à une présence en sol chinois en février se sont bien gardés d’offrir une réponse convaincante. La prudence est de mise et ils préfèrent attendre les prochains développements de la pandémie avant de se prononcer plus clairement. Cependant, la situation reste préoccupante. L’idée de passer de trois à cinq semaines confinés à Pékin dans des conditions pas nécessairement intéressantes est loin de plaire aux joueurs.

«Je pense que nous espérons tous y aller, mais réellement, il y a des trucs un peu plus compliqués que prévu, a admis le capitaine des Maple Leafs de Toronto, John Tavares, tel que rapporté par le réseau Sportsnet. Il y aura des obstacles à surmonter et des défis à relever selon la façon dont tout cela se présente. Si je parle pour moi-même, je crois que comparativement à ce que c’était il y a quelques semaines ou mois, c’est plus délicat maintenant.»

Tout comme son coéquipier canadien, l’Américain Auston Matthews montre un enthousiasme modéré.

«J’aimerais y être et compétitionner, mais il y a vraiment beaucoup d’enjeux que nous aimerions voir réglés. Des questions doivent trouver leurs réponses», a-t-il dit au magazine Hockey News.

Informations demandées

Pour sa part, le gardien Marc-André Fleury avoue nager un peu dans l’inconnu. Le Québécois était présent à Vancouver aux Jeux de 2010 à Vancouver et avait apprécié son séjour en Colombie-Britannique, mais il ne tient pas à prendre de risques inutiles.

«Être sélectionné et avoir la chance d’aller aux Olympiques, ce serait certes un immense honneur. J’y suis allé une fois et ce fut une belle expérience, a-t-il déclaré à la chaîne NBC Sports. Je pense que ce serait bien d’avoir plus d’explications sur les protocoles de la COVID-19 là-bas. Si vous vous présentez à un tournoi et demeurez entre quatre murs durant 4-5 semaines, sans revenir au sein de votre équipe, sans jouer pour un mois et sans voir votre famille, il faut en tenir compte.»

