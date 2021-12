La Ville de Québec achètera 153 nouveaux véhicules électriques

Le prix élevé du carburant et la viabilité des nouveaux véhicules électriques a donné l’impulsion à la Ville de Québec pour équiper sa flotte de 153 voitures vertes.

• À lire aussi: 2022, l’année de l’espoir pour ExpoCité

Raynald Thibaudeau, directeur du Service de la gestion des équipements motorisés, a expliqué lundi en comité plénier à l’hôtel de ville que la technologie était maintenant à point pour que la Ville de Québec procède à l’achat de plusieurs véhicules entièrement électriques. «On attendait que les voitures électriques soient viables techniquement et rentables financièrement. On est rendus là.»

Coût de l'essence

Il y a quelques mois à peine, on envisageait d’en acquérir une centaine «et on se demandait comment on allait les rentabiliser», a indiqué M. Thibaudeau. L’explosion des coûts de l’essence a changé la donne et on a haussé le bordereau d’achat à 153 véhicules.

Mais le directeur s’attend à ce qu’il y ait «des mois et des mois de délais» pour la livraison des véhicules.

Voitures légères

Ceux qui seront achetés seront des véhicules légers, puisque les camions et les véhicules lourds sont encore trop dispendieux, en ce moment, selon M. Thibaudeau. De plus, leur capacité de remorquage et de charge est moindre que pour les véhicules à essence et leur autonomie est limitée, a-t-il expliqué. «C’est prometteur», mais ce n’est pas demain la veille que la Ville en fera l’acquisition en grand nombre, a-t-il ajouté.

«À ce stade, à court et moyen terme, le véhicule léger a plus de potentiel pour la Ville.»

À voir aussi