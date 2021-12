L'armée russe dit surveiller une frégate française en mer Noire

Moscou | La Russie a annoncé mardi surveiller une frégate française entrée en mer Noire, en pleine phase de tensions entre Moscou et les pays occidentaux sur le dossier ukrainien.

«Les forces et les moyens de la Flotte de la mer Noire ont commencé une surveillance des activités de la frégate Auvergne de la marine française», a indiqué le ministère russe de la Défense dans un communiqué, cité par les agences de presse russes.

Contacté par l'AFP, le ministère n'a pas donné d'autres précisions.

La Russie est suspectée en Occident de préparer une nouvelle invasion de l'Ukraine et de déployer des forces considérables à leur frontière commune. Le Kremlin rejette ces accusations et dit au contraire être menacée par l'Otan qui a multiplié les déploiements de moyens aériens et maritimes dans la région de la mer Noire.

Ces dernières semaines, la Russie a affirmé à de nombreuses reprises escorter des avions militaires occidentaux. Elle aussi fait état d'incidents avec des navires de pays rivaux.

La semaine dernière, la Russie a assuré avoir intercepté plusieurs appareils français et américains.

Début décembre, Moscou a affirmé qu'une "catastrophe" avait été évitée après qu'un avion de ligne russe a été contraint de modifier sa trajectoire pour éviter un appareil espion de l'Otan au-dessus de la mer Noire.

La Russie a annexé en 2014 la péninsule ukrainienne de Crimée, presqu'île de la mer Noire, et elle est considérée comme le parrain des séparatistes pro-russes avec qui les forces ukrainiennes sont en guerre depuis bientôt huit ans dans l'est du pays.