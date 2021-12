Le chef de l'opposition avise que son appui au budget n'est pas acquis

Jugeant que les questions de l'opposition en plénier «agacent» l'équipe de Bruno Marchand, le chef Claude Villeneuve avise que son appui au budget n'est pas garanti.

«On sent que ça agace. Quand on pose nos questions, ça brasse un peu de l'autre bord. [...] On sent que de l'autre côté, ça hausse les épaules et que le vice-président, M. Lachance, essaie d'interpeler le président de l'assemblée pour essayer de restreindre ça le plus possible», a lancé le chef de l'opposition, Claude Villeneuve, en impromptu de presse mardi.

Il admet cependant qu'il n'y a pas de dossier spécifique sur lequel il n'a pas eu réponse à ses questions. «On veut juste pouvoir faire notre travail en toute quiétude.»

Même s'il a dit d'entrée de jeu lors de la présentation du budget que celui-ci était «satisfaisant», il lance un avertissement. «L'appui au budget vendredi est conditionnel au fait qu'on puisse poser toutes nos questions. [...] Si on ne peut pas poser toutes les questions qu'on a à poser, notre appui n'est pas acquis.»

Claude Villeneuve a aussi critiqué le fait que «M. Marchand n'est pas très présent lors des séances du comité plénier. Je ne connais pas la nature de son agenda et ce qu'il fait de ses journées. Ça le regarde. Par contre, on me dit que M. Labeaume assistait pas mal à l'essentiel des séances de questions.»