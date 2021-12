Le luxe de Ducharme et Gorton

Je me sens mal pour l’entraîneur du Canadien, Dominique Ducharme. Mais le bon côté, c’est que le vice-président hockey Jeff Gorton et lui se retrouvent dans des conditions idéales pour bien évaluer leur personnel. C’est un luxe qui arrive rarement.

Ducharme se comporte bien dans les circonstances et il a compris que piquer des crises ne donne rien. Plusieurs éléments hors de son contrôle ont fait que le Canadien est là où il est aujourd’hui, dont les cas de Carey Price, de Shea Weber, les blessures et la COVID-19. Même la situation de Marc Bergevin a créé des distractions.

Il ne l’a vraiment pas facile et s’il passe à travers ça, il n’en deviendra qu’un meilleur entraîneur. Certains croient qu’il devrait se fâcher et commencer à crier, mais ça ne donnera absolument rien. Il faut voir un peu plus loin.

Ducharme n’a pas trop d’options, mais je crois qu’il est temps de mettre la politique de côté, ainsi que l’aspect affaires. Il faut oser faire les choses un peu différemment, faire jouer ceux qui le méritent et réduire le temps de glace de ceux qui se négligent, peu importe qui ils sont.

Par exemple, si un soir, Alexandre Romanov connaît un excellent match et que Jeff Petry en arrache, qu’il donne 26 minutes de jeu à Romanov. Si Nick Suzuki se cherche et que Ryan Poehling est en feu, qu’il donne plus de temps de glace à Poehling.

Si un joueur à Laval se démarque, qu’on l’amène à Montréal et qu’on le fasse jouer.

L’avantage d’une telle méthode, c’est que parfois, on a d’agréables surprises, et en donnant plus de minutes à certains joueurs marginaux, ça augmente leur valeur. Ça peut aider Gorton à réaliser des petits gains ici et là lors de transactions.

L’autre avantage pour Ducharme, c’est qu’il aura le beau jeu s’il donne une chance à un joueur de progresser dans la formation, mais qu’il ne répond pas. Le joueur en question n’aura que lui-même à blâmer.

Dans le contexte où Gorton est en train d’évaluer toute l’organisation, cette approche lui permettra de mieux connaître ses joueurs, autant leur talent que leur caractère, et ça pourrait lui éviter de commettre des erreurs.

une culture gagnante

La chose qui m’inquiète présentement, c’est l’absence de leadership et le fait qu’on semble s’habituer à la défaite. Ce n’est pas une présence inattendue en finale de la Coupe Stanley qui va changer cette culture.

La mentalité n’est pas la même à Montréal qu’elle l’est à Tampa ou qu’elle l’a été à Chicago, à Pittsburgh et à Detroit dans leurs grosses années. Lorsque tu es jeune et que tu es entouré de Sidney Crosby, Evgeni Malkin, Kristopher Letang et Marc-André Fleury, des gars qui se défoncent autant sur la glace que dans le gymnase, tu n’as pas le droit d’accepter la défaite. Tu dois suivre.

Comme il n’y a plus de Carey Price ou de Shea Weber dans le vestiaire du Canadien, c’est aux jeunes de prendre leur place et de s’affirmer. Il n’y a personne d’intimidant dans cette équipe pour un Suzuki, un Cole Caufield, ou un Romanov. Ils doivent donc se dire : « Tassez-vous de là, c’est moi qui vais prendre les choses en main ! »

Rien à perdre

Quand j’entends ces jeunes dire qu’ils ont perdu, mais qu’ils ont bien joué, ça me dérange et il ne faut pas que cette mentalité s’installe.

J’ai vu des jeunes prendre le contrôle d’une équipe, notamment lorsque j’étais à Washington, mais l’entraîneur doit leur faire comprendre que s’ils ne jouent pas de la bonne façon, leur temps de glace sera réduit. Pas besoin de crier après les joueurs comme un malade, et à ce stade-ci, Ducharme n’a rien à perdre.

Propos recueillis par Gilles Moffet

Entrefilets

Un scénario de film

Photo Ben Pelosse

Un scénariste de Hollywood n’aurait pu faire mieux. Marc-André Fleury a réussi sa 500e victoire, dans sa cour au Centre Bell et avec un jeu blanc, en plus. Incroyable ! Et c’est tellement mérité. Il n’a pas toujours été traité de façon juste, mais il ne s’est jamais plaint. Nous ne sommes pas des amis proches, mais il y a toujours du respect entre nous. Chaque fois qu’on s’affrontait, on se donnait un petit coup de bâton sur les jambières lors de la période d’échauffement. Je lui ai envoyé un texto pour le féliciter après le match et il a dû en recevoir des centaines. Je m’attendais à une réponse dans une semaine ou quelque chose du genre, mais il m’a répondu une heure plus tard. Il m’a dit : « Merci Théo, ça passe vite ! » Quelle carrière et quel bel exemple de persévérance. Bravo !

C’est bien parti pour Boudreau

Photo d'archives, AFP

Mon ancien entraîneur, Bruce Boudreau, s’est trouvé du travail à Vancouver et il a déjà transformé cette équipe avec quatre victoires d’affilée. Boudreau est excellent pour renverser une situation et ce n’est pas la première fois qu’il fait le coup. En séries, toutefois, c’est plus compliqué. Je ne crois pas qu’il soit la solution à long terme pour les Canucks, mais à court terme, d’accord. Cela dit, il est temps que dans la LNH, on se tourne vers la nouvelle génération de jeunes entraîneurs.

Ben Bishop à la retraite

Photo d'Archives, AFP

Avec toutes les blessures qu’il a subies, ce n’est pas surprenant que le gardien des Stars de Dallas, Ben Bishop, soit contraint d’annoncer sa retraite à 35 ans. D’ailleurs, ça me fait peur pour Carey Price, même si sa situation est différente. Lorsqu’il était en santé, Bishop était un excellent gardien et à mon avis, il a été le premier cerbère format géant à démontrer une certaine aisance sur patins en plus d’avoir une belle technique. Il m’avait impressionné les premières fois que je l’ai affronté.