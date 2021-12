Les anciens joueurs sont trop bavards

En septembre, j’ai publié une chronique critiquant Hélène Pelletier et Yvan Ponton. Elle m’a valu une centaine de courriels.

Je trouvais que ces deux animateurs étaient devenus beaucoup trop bavards et qu’ils nous privaient du plaisir du tennis. Plus des deux tiers de ceux qui ont pris la peine de m’écrire abondaient dans le même sens.

C’est devenu une tradition pour les réseaux de télévision d’engager d’anciens joueurs comme animateurs et analystes. Dave Morissette est l’un des plus connus, même s’il n’a joué qu’une douzaine de parties dans la Ligue nationale de hockey. Il a sur sa cheminée plus de trophées Artis qu’il n’a de buts ou d’assistances dans le hockey professionnel. Est-ce à dire que les anciens joueurs sont les favoris des téléspectateurs ?

D’abord pris à partie par les « vrais » rédacteurs sportifs qui les surnommaient avec dérision « les joueurnalistes », ils sont vite devenus la cible préférée des humoristes. Mais les anciens joueurs ont fini par s’imposer. Le public s’est habitué à leur français approximatif et ils ont fini par déloger les analystes et les animateurs chevronnés.

AVONS-NOUS GAGNÉ AU CHANGE ?

Dimanche soir, j’ai regardé à RDS le 108e match de la coupe Grey, un événement que je trouve aussi incontournable que le Super Bowl.

Âprement disputé entre les Blue Bombers de Winnipeg et les Tiger-Cats de Hamilton, ce match enlevant m’a rappelé celui que les Alouettes avaient gagné in extremis contre les Roughriders de la Saskatchewan en 2009. Alors qu’il ne restait plus de temps au tableau, le botteur des Alouettes rata son placement, mais il obtint une deuxième chance, les Riders ayant été punis pour avoir eu trop de joueurs sur le terrain. Un deuxième botté réussi donna la victoire à Montréal 28 à 27.

Dimanche, le bavardage incessant des animateurs a encore une fois gâté mon plaisir. Comment savourer un match lorsque ces anciens joueurs ne cessent de commenter ce que vous venez de voir ou qu’ils expliquent en long et en large ce qu’eux auraient fait à la place des joueurs sur le terrain ? Un autre jeu est déjà en cours qu’ils n’ont pas encore terminé leur baratin.

Faut-il rappeler à ces anciens joueurs devenus analystes ou animateurs qu’ils ne sont pas à la radio ? À la télévision, ce qu’ils voient, on le voit aussi ! Et on n’a cure de ce qu’ils auraient fait s’ils jouaient encore.

CONFLIT D’INTÉRÊTS

Étant membre du conseil du Rideau Vert, j’avoue être en plein conflit d’intérêts pour vous vanter 2021 revue et corrigée. Mais je serais aussi en conflit avec mon désir de vous informer si je passais sous silence cette revue d’une exceptionnelle drôlerie.

La revue fait la preuve une fois de plus qu’un spectacle vivant vaut mieux que toutes les captations auxquelles la pandémie nous a habitués, si professionnelles soient-elles. Je ne sais comment sera le Bye Bye du 31 décembre prochain, mais il faudra qu’il soit génial pour que j’y prenne le même plaisir qu’à la revue du Rideau Vert.

Cinq comédiennes et comédiens allumés, vifs, capables de devenir quelqu’un d’autre aussi vite qu’Arturo Brachetti. Des textes plus drôles et plus fins que ceux de la plupart des humoristes, un train d’enfer et des sketches qui déclenchent un rire cent fois plus contagieux que le virus Omicron.

Que dorment en paix Gratien Gélinas, Olivier Guimond, Denis Drouin et tous ceux qui nous ont déjà fait rire aux larmes, la relève qui est sur scène au Rideau Vert jusqu’au début de janvier n’a absolument rien à leur envier.