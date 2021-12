Les enfants et le deuil

Je suis la mère d’une fillette de cinq ans que j’élève seule, mais avec l’aide précieuse et constante de ma propre mère que ma petite adore. Nous venons d’apprendre que maman souffre d’un cancer incurable et inopérable, et que même avec les traitements qui viseraient à prolonger sa vie, elle n’en aurait que pour quelques mois seulement. Sauf que ce sera moins, puisque maman ne veut subir aucun traitement qui détruirait sa qualité de vie actuelle.

Ma grande question est la suivante : comment annoncer cette terrible nouvelle à ma petite fille sans la traumatiser ? J’ignore d’autant plus quels mots utiliser pour le faire, parce que ma mère est une catholique pratiquante, et que moi je suis comme vous, Louise, une agnostique totale.

Maman souhaiterait que j’attende après son décès pour dire à ma fille que sa grand-mère est partie pour le paradis et qu’elle va veiller sur nous de là-haut. Moi je préférerais lui en parler maintenant, et profiter de cela pour lui expliquer les cycles de la vie, et lui dire que sa mamie va bientôt nous quitter, et que même si cela est triste, c’est inévitable.

J’aimerais aussi lui dire que sa grand-mère est convaincue d’aller au paradis et que je suis heureuse qu’elle croie cela, vu que sa croyance devrait, je l’espère, atténuer sa souffrance de mourir. Et si ma petite me demande ce que je crois personnellement, je pense lui dire tout simplement que personne ne sait ce qui se passe après la mort, et m’en tenir à ça. Tout en lui signalant au passage que chacun est libre de choisir sa croyance. Qu’en pensez-vous ?

On n’a qu’à voir la réaction intéressée des enfants quand ils sont confrontés à la mort d’un animal de compagnie ou d’une plante pour en conclure qu’on ne doit pas éluder le sujet avec eux quand il se présente. Et il se présentera prochainement avec acuité pour votre fille. Qui plus est pour une personne importante dans sa vie. Ce genre de curiosité est saine et vous devez y répondre avec sensibilité.

Décrire à un enfant les cycles de la vie est une bonne approche. Surtout que d’après les psychologues, c’est entre quatre et onze ans que les enfants « ... intègrent peu à peu que la mort est une réalité universelle, inévitable et irréversible. »

Toujours selon les psychologues « il est établi qu’à mesure qu’ils grandissent, les enfants développent généralement une vision “dualiste”, combinant biologie et croyances. Ce qui fait qu’un enfant de dix ans peut très bien reconnaître qu’une personne morte ne peut ni voir ni bouger, tout en pensant qu’elle continue à rêver, et que des gens peuvent lui manquer. »

Il importe de ne pas fuir le sujet, pas plus qu’il ne faut rendre vos explications trop simples ni trop complexes. N’hésitez pas à lui transmettre que des incertitudes et un certain mystère entourent la mort, et que c’est pour apaiser ce mystère que certaines personnes, dont la grand-mère de votre fille, croient dans l’au-delà. Il est bien connu que « les enfants gèrent mieux leur anxiété lorsqu’ils savent qu’ils peuvent compter sur des explications fiables. »