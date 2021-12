Les Rams et les Browns durement frappés par la COVID

La NFL continue d’être frappée par de nombreux cas positifs à la COVID-19. Mardi, les Browns de Cleveland et les Rams de Los Angeles ont été placés sous le protocole renforcé contre le virus du circuit Goodell.

La formation de l’Ohio a décelé huit nouveaux cas au sein de ses joueurs. Le receveur vedette Jarvis Landry fait partie du lot, tout comme trois autres partants.

C’est d’ailleurs la deuxième fois de la campagne que les Browns sont placés sous ce protocole renforcé.

Toutefois, selon le réseau ESPN, tous les joueurs concernés sont adéquatement vaccinés.

Pour leur part, les Rams n’ont pas pu célébrer leur triomphe de 30 à 23 contre les Cardinals de l’Arizona bien longtemps, puisque sept de leurs joueurs ont reçu un résultat positif au coronavirus. Le receveur de passes vedette Odell Beckham fils compte parmi ce groupe.

La formation californienne doit aussi suivre les mesures intensives de la NFL sous le protocole renforcé.

Les Browns doivent recevoir la visite des Raiders de Las Vegas, samedi, tandis que les Rams doivent accueillir les Seahawks de Seattle, le lendemain.

C’est donc dire qu’il y a maintenant sept équipes de la NFL sous le protocole intensif de la ligue. En plus des Rams et des Browns, les Falcons d’Atlanta, les Bears de Chicago, les Lions de Detroit, les Vikings du Minnesota et l’équipe de football de Washington sont contraints de suivre ces nouvelles mesures.

Au lendemain d’une journée durant laquelle 37 nouveaux cas ont été décelés parmi les joueurs, un record pour une seule journée depuis le début de la pandémie dans la NFL, les autorités du circuit ont demandé au personnel de chaque équipe d’aller chercher une dose de protection supplémentaire contre le virus.